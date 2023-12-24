Görüş Bildir
Haberler
Gündem
İşe Yaramayan Diploma Artık Pek Hayalleri Süslemiyor! Üniversitelerden Kaçan Kaçana

etiket İşe Yaramayan Diploma Artık Pek Hayalleri Süslemiyor! Üniversitelerden Kaçan Kaçana

üniversite
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.12.2023 - 15:31

Türkiye'de eğitim kalitesi sorgulanan üniversitelerden kaçan kaçana. Milyonlarca genç, mezuniyet sonrası diploması ile ne yapacağını kara kara düşünürken, diplomayı almadan üniversiteyi bırakanların oranı da olağanüstü seviyelere geldi. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hayat pahalılığı, barınma sorunu ve mezuniyet sonrası gelecek potansiyel işsizlik üniversiteleri bırakma oranını artırdı.

Hayat pahalılığı, barınma sorunu ve mezuniyet sonrası gelecek potansiyel işsizlik üniversiteleri bırakma oranını artırdı.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) verilerine göre, 2021 ve 2022 yılında üniversitelerden ümidi kesip, eğitimini bırakan öğrenci sayısı tam 728 bin 490.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) verilerine göre, 2021 ve 2022 yılında üniversitelerden ümidi kesip, eğitimini bırakan öğrenci sayısı tam 728 bin 490.

BirGün'de yer alan habere göre, bu sayı tam 50 ilin nüfusundan daha fazla.

2021’de 338 bin 926 öğrenci üniversiteyi terk ederken 2022’de bu rakam 389 bin 564 öğrenci.

2021’de 338 bin 926 öğrenci üniversiteyi terk ederken 2022’de bu rakam 389 bin 564 öğrenci.

Rapora göre üniversite terk oranının en yüksek olduğu iller ise hayat pahalılığının daha yüksek derecede hissedildiği büyükşehirler.

Rapora göre üniversite terk oranının en yüksek olduğu iller ise hayat pahalılığının daha yüksek derecede hissedildiği büyükşehirler.

2022’de en fazla öğrenci kaybeden ilk 10 üniversite ve öğrenci sayıları ise şöyle ⬇️

2022’de en fazla öğrenci kaybeden ilk 10 üniversite ve öğrenci sayıları ise şöyle ⬇️

• Ege Üniversitesi: 12 bin 121 

• Uludağ Üniversitesi: 11 bin 556 

• Kocaeli Üniversitesi: 10 bin 902 

• İstanbul Üniversitesi: 10 bin 573 

• Ankara Üniversitesi: 10 bin 175 

Karabük Üniversitesi: 10 bin 120 

Süleyman Demirel Üniversitesi: 8 bin 464 

• Dumlupınar Üniversitesi: 8 bin 379 

Akdeniz Üniversitesi: 7 bin 870 

• Dokuz Eylül Üniversitesi: 7 bin 62

Bu haberler de ilginizi çekebilir ⬇️

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
15
10
2
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?