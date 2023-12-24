İşe Yaramayan Diploma Artık Pek Hayalleri Süslemiyor! Üniversitelerden Kaçan Kaçana
İşe Yaramayan Diploma Artık Pek Hayalleri Süslemiyor! Üniversitelerden Kaçan Kaçana
Türkiye'de eğitim kalitesi sorgulanan üniversitelerden kaçan kaçana. Milyonlarca genç, mezuniyet sonrası diploması ile ne yapacağını kara kara düşünürken, diplomayı almadan üniversiteyi bırakanların oranı da olağanüstü seviyelere geldi.
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Hayat pahalılığı, barınma sorunu ve mezuniyet sonrası gelecek potansiyel işsizlik üniversiteleri bırakma oranını artırdı.
Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) verilerine göre, 2021 ve 2022 yılında üniversitelerden ümidi kesip, eğitimini bırakan öğrenci sayısı tam 728 bin 490.
2021’de 338 bin 926 öğrenci üniversiteyi terk ederken 2022’de bu rakam 389 bin 564 öğrenci.
Rapora göre üniversite terk oranının en yüksek olduğu iller ise hayat pahalılığının daha yüksek derecede hissedildiği büyükşehirler.
2022’de en fazla öğrenci kaybeden ilk 10 üniversite ve öğrenci sayıları ise şöyle ⬇️
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