Hüda Par'ın Gündeme Bomba Gibi Düşen 'Özerklik' Çıkışına AK Parti'den Yanıt Geldi
Hüda Par'ın Gündeme Bomba Gibi Düşen 'Özerklik' Çıkışına AK Parti'den Yanıt Geldi
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun tartışma yaratan 'özerklik' açıklamasına cevap verdi. Tunç, 'Böyle bir şey söz konusu değildir' ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleyen Hüda Par'ın özerklik çıkışı gündeme bomba gibi düşmüştü.
Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada “Biz 'olumlu ve olumsuz tüm yönleriyle eyalet sistemi, özerklik ve federasyon gibi yönetim modelleri üzerinde serbestçe tartışılabilir' diyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç bugün düzenlediği basın toplantısında Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun 'özerklik' açıklamasına yanıt verdi.
Bakan Tunç, "Anayasamızın üçüncü maddesi oldukça açık. Değiştirilemez maddelerin tartışılması söz konusu olamaz. Böyle bir şey söz konusu değildir" dedi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Hüda Par Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'na özerklik yanıtı ⬇️
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Sizi o meclise sokup söz hakkı verenlere yazıklar olsun.
Ona öyle demiyorlar sizi oraya sokanin anasini avradini..... Diyolar
bahçeli iki kelam da şu bölücü şerefsizlere et bakalım.
Bunun anlamı şu el altından HDP ile görüşüyorlar ve böyle kişilere böyle açıklama yaptırarak tepki ölçüyorlar karşı geliniyorsa iptal edilmiyor alıştıra alış... Devamını Gör