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MHP Genel Başkanı Bahçeli Meclis'i Terk Etti: "AYM'nin Yapması Gerekeni Yapıyorum"

etiket MHP Genel Başkanı Bahçeli Meclis'i Terk Etti: "AYM'nin Yapması Gerekeni Yapıyorum"

Devlet Bahçeli
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.12.2023 - 15:00 Son Güncelleme: 25.12.2023 - 15:19

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP'li milletvekilleri, DEM Parti sözcüleri kürsüye çıktığında Meclis'ten ayrıldı. 

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Siyasette terör saldırılarına karşı ortak bildiri tartışması sürürken, Meclis Genel Kurulu bugün bütçe görüşmeleri için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

Siyasette terör saldırılarına karşı ortak bildiri tartışması sürürken, Meclis Genel Kurulu bugün bütçe görüşmeleri için TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

MHP lideri Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı sırada söz hakkı DEM Parti'ye gelince Meclis'i terk etti.

MHP lideri Bahçeli, bütçe görüşmelerinde son konuşmaların yapıldığı sırada söz hakkı DEM Parti'ye gelince Meclis'i terk etti.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün" ifadelerini kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, CHP'yi de takip etmeyeceğini söyledi. Bahçeli, "Arkadaşlarım da takip etmeyecek. Anayasa Mahkemesi'nin yapması gerekeni yapıyorum bugün" ifadelerini kullandı.

Meclis'i terk eden Bahçeli'nin ilk açıklamaları ⬇️

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