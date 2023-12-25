Şehit Cenazesinde Özgür Özel'in Çelengini Parçalayan Kişi AK Partiden Milletvekili Olmak İstemiş
Şehit Cenazesinde Özgür Özel'in Çelengini Parçalayan Kişi AK Partiden Milletvekili Olmak İstemiş
Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem için Gaziantep'te düzenlenen cenazede, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çelengini parçalayan kişinin AK Parti milletvekili aday adayı Kenan Öztürk olduğu belirlendi.
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Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde şehit olan 25 yaşında Piyade Uzman Çavuş Abdulkadir İyem, dün memleketi Gaziantep'ten son yolculuğuna uğurlanmıştı.
Şehit Kemal Aslan'ın cenaze töreninden sosyal medyaya yansıyan bir görüntüde ise bir kişinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yolladığı bir çelengi parçaladığı görülüyordu.
Çelenki parçalan kişinin kimliği ise bugün ortaya çıktı. Görüntülerdeki kişinin daha önce AK Parti'den Gaziantep Milletvekili Aday Adayı olan Kenan Öztürk olduğu öğrenildi.
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