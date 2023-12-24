"Özgür Dışarı" Sloganları Atıldı! Manisa'daki Şehit Cenazesinde Özgür Özel Protesto Edildi

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı'nda 12 askerimiz şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın cenaze töreni memleketi Manisa'da gerçekleştirildi.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'ya giderek cenaze törenine katıldı.
Fakat cenazede Özel protesto ile karşılaştı ve “Özgür Dışarı” sloganları atıldı.
İşte o anlar;
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Çıkan kargaşanın ardından bir şehit yakını “Herkes başımızın tacıdır. Bırakın acımızı yaşayalım." diyerek kalabalığı sükunete davet etti;
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