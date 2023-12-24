"Özgür Dışarı" Sloganları Atıldı! Manisa'daki Şehit Cenazesinde Özgür Özel Protesto Edildi

Kansere Yakalanan Bir Kediyi Sahiplenerek Ona Tüm İmkanlarını Sunan Kadın Sevginin Gücünü Kanıtladı

Brezilya'da Hapishane Mahkumların Kaçmasını Engellemek İçin "Ajan Kazlar"ı Kullanmaya Başladı

Meğerse Bu Yüzden Üşüyormuşuz: Kışın Altın Takan İnsanların Daha Az Üşüğünü İddia Eden Paylaşım Gündem Oldu

Minik Dostları Üşümesin Diye Leğenden Kedi Evi Yapan Çocukların Size Önemli Bir Mesajı Var