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"Özgür Dışarı" Sloganları Atıldı! Manisa'daki Şehit Cenazesinde Özgür Özel Protesto Edildi

"Özgür Dışarı" Sloganları Atıldı! Manisa'daki Şehit Cenazesinde Özgür Özel Protesto Edildi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 21:11 Son Güncelleme: 24.12.2023 - 21:56

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Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı'nda 12 askerimiz şehit oldu. Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak’ın cenaze töreni memleketi Manisa'da gerçekleştirildi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'ya giderek cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de memleketi Manisa'ya giderek cenaze törenine katıldı.

Fakat cenazede Özel protesto ile karşılaştı ve “Özgür Dışarı” sloganları atıldı.

Fakat cenazede Özel protesto ile karşılaştı ve “Özgür Dışarı” sloganları atıldı.

Özel korumalar eşliğinde dışarı çıkarıldı.

İşte o anlar;

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Çıkan kargaşanın ardından bir şehit yakını “Herkes başımızın tacıdır. Bırakın acımızı yaşayalım." diyerek kalabalığı sükunete davet etti;

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