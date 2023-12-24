Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Düşen 6 Askerimizin Operasyondan Birkaç Saat Önce Çekilmiş Görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü Irak'ın kuzeyinde 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu haberin üzerinden gün geçmeden 6 askerimizin daha şehit olduğu haberi ile yüreklerimiz bir kere daha yandı.