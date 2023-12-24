Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Düşen 6 Askerimizin Operasyondan Birkaç Saat Önce Çekilmiş Görüntüleri

Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü Irak'ın kuzeyinde 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu haberin üzerinden gün geçmeden 6 askerimizin daha şehit olduğu haberi ile yüreklerimiz bir kere daha yandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Askerlerimizin Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine giderken çekilmiş bir görüntüleri ortaya çıktı.
Videodaki askerlerimizin isimleri de belirlendi;
İşte o görüntüler;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
benim askerimin ırakta ne işi var İran'suruye de ne işi var benim ülkemde Suriyelilere eğitim veriliyor onlar girsin savaşsın bizim ne isimiz var orada sürek... Devamını Gör
Ordu ve kolluk güçleri neden hep iktidardaki şerefsizler in kıçını yalıyorlar? askerin ülkücü işareti yapması ne demektir?