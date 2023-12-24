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Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Düşen 6 Askerimizin Operasyondan Birkaç Saat Önce Çekilmiş Görüntüleri

Pençe-Kilit Operasyonunda Şehit Düşen 6 Askerimizin Operasyondan Birkaç Saat Önce Çekilmiş Görüntüleri

Penny
Penny - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 17:17

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Milli Savunma Bakanlığı geçtiğimiz Cuma günü Irak'ın kuzeyinde 6 askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Bu haberin üzerinden gün geçmeden 6 askerimizin daha şehit olduğu haberi ile yüreklerimiz bir kere daha yandı.

Sizinle burada paylamıştık;

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Askerlerimizin Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine giderken çekilmiş bir görüntüleri ortaya çıktı.

Askerlerimizin Pençe-Kilit Harekâtı bölgesine giderken çekilmiş bir görüntüleri ortaya çıktı.

Videodaki askerlerimizin isimleri de belirlendi;

Videodaki askerlerimizin isimleri de belirlendi;

Teğmen Ramazan Günay

Uzm çavuş Mehmet Serinkan

Uzm onbaşı İsmail Yazıcı

Uzm onbaşı Çağatay Erenoğlu

Uzm onbaşı Yasin Karaca

Uzm onbaşı Emre Taşkın

İşte o görüntüler;

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unsal kaya

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