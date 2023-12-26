Canan Karatay "Genetik Hastalık Diye Bir Şey Yok" Sözleriyle "Kendi Kendimizi mi Hasta Ediyoruz?" Dedirtti!
Canan Karatay "Genetik Hastalık Diye Bir Şey Yok" Sözleriyle "Kendi Kendimizi mi Hasta Ediyoruz?" Dedirtti!
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=V0KAF...
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay, halk arasında 'genetik hastalık' olarak bilinen hastalıklar hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ünlü profesörün hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan faktörlere değindiği 'Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında söylediği sözler hastalıklara karşı bakış açısını ve yaşam tarzını sorgulatacak şekildeydi.
İşte detaylar!
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Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklama: "Genetik hastalık diye bir şey yok!"
Ünlü doktor Canan Karatay, cilt güzelliğinde şeker hastalığına ve hatta artritte kadar pek çok hastalık için "Genetik hastalık yok." diyerek açıklama yaptı.
Peki, genetik üstü anlamına gelen 'epigenetik' hastalıklara neden olan çevresel faktörler nelerdir?
"Annende babanda şeker hastalığı var. Sende de olacak diye bir şey yok"
Biz hastalıklı doğmuyoruz: "Genetik olarak anadan hepimiz doğal yaşamak için doğmuşuzdur."
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Karatay, beyinde bağımlılık yaptığını belirttiği deterjanların cildi de bozduğunu açıkladı!
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