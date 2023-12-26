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Canan Karatay "Genetik Hastalık Diye Bir Şey Yok" Sözleriyle "Kendi Kendimizi mi Hasta Ediyoruz?" Dedirtti!

Canan Karatay "Genetik Hastalık Diye Bir Şey Yok" Sözleriyle "Kendi Kendimizi mi Hasta Ediyoruz?" Dedirtti!

canan karatay
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
26.12.2023 - 19:15

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Ana Bilim Dalları öğretim üyesi Canan Karatay, halk arasında 'genetik hastalık' olarak bilinen hastalıklar hakkında ezber bozan açıklamalarda bulundu. Ünlü profesörün hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan faktörlere değindiği 'Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında söylediği sözler hastalıklara karşı bakış açısını ve yaşam tarzını sorgulatacak şekildeydi. 

İşte detaylar!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=V0KAF...
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Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklama: "Genetik hastalık diye bir şey yok!"

Canan Karatay'dan dikkat çeken açıklama: "Genetik hastalık diye bir şey yok!"

Prof. Dr. Canan Karatay, Sözcü Televizyonu'nda seyirci ile buluşan 'Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında halk arasında 'genetik hastalık' olarak ifade edilen hastalıkların ardındaki gerçeklerden söz etti. 

Peki, bu hastalıkların sebebi genetiğimiz değil, yaşam tarzımız mı? Gelin, öğrenelim! 👇

Ünlü doktor Canan Karatay, cilt güzelliğinde şeker hastalığına ve hatta artritte kadar pek çok hastalık için "Genetik hastalık yok." diyerek açıklama yaptı.

Ünlü doktor Canan Karatay, cilt güzelliğinde şeker hastalığına ve hatta artritte kadar pek çok hastalık için "Genetik hastalık yok." diyerek açıklama yaptı.

Ünlü doktor ilk olarak doğuştan olan hastalıkların dışındaki sorunları ele aldı ve 'Hepsi çevresel' dedi. 

'Doğuştan olan, engelli doğan çocuklar genetiktir. Ona ben bir şey demiyorum ama sonradan olan, çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan hastalıklar genetiktir. Biz buna ne diyoruz? Genetik üstü anlamına gelen 'epigenetik' diyoruz. Bunların hepsi çevreseldir.

Peki, genetik üstü anlamına gelen 'epigenetik' hastalıklara neden olan çevresel faktörler nelerdir?

Peki, genetik üstü anlamına gelen 'epigenetik' hastalıklara neden olan çevresel faktörler nelerdir?

'Çevreseller de bütün bu kimyasallar' diyen Karatay, 'saç boyaları, evde kullanılan deterjanlar, kokular bunların hepsi, çevresel toksinler, ağır metaller.' konusunda uyardı. 

Genetik hastalıkların ortaya çıkmasına neden olan bu çevresel faktörülerin sağılığımıza etkisini 'Bunlar hücreleri bozuyor, sizin genetiğiniz olsa ne olur?' sözleriyle vurguladı!

"Annende babanda şeker hastalığı var. Sende de olacak diye bir şey yok"

"Annende babanda şeker hastalığı var. Sende de olacak diye bir şey yok"

Genetiğin değil çevresel faktörler ve yanlış yaşam tarzının hasta ettiği konusuna önemle vurgu yapan Karatay, şeker hastalığı üzerinden örnek verdi. 'Annende babanda şeker hastalığı var. Sende de olacak! önermesine 'Yok böyle bir şey. Kendine dikkat edersen. Şeker hastası olmazsın.' diyerek beslenme alışkanlıklarına işaret etti.

Biz hastalıklı doğmuyoruz: "Genetik olarak anadan hepimiz doğal yaşamak için doğmuşuzdur."

Biz hastalıklı doğmuyoruz: "Genetik olarak anadan hepimiz doğal yaşamak için doğmuşuzdur."

Doğal yaşayarak sağlıklı yaşayabileceğimizi ifade eden doktor Canan Karatay, 'Sonradan çevresel faktörler, yanlış yaşamak, yanlış uygulamalar, bütün bunlar çevresel dediğimiz epigenetik hastalıklardır.' diyerek hastalıkları tetikleyen deterjanların tütün ürünleri kadar tehlikeli olduğunu hatırlattı.

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Karatay, beyinde bağımlılık yaptığını belirttiği deterjanların cildi de bozduğunu açıkladı!

Karatay, beyinde bağımlılık yaptığını belirttiği deterjanların cildi de bozduğunu açıkladı!

Hijyenin güzel kokulu temizlik malzemeleriyle sağlanmak zorunda olmadığı konusunda uyarıda bulunan Karatay, 'Temizlik malzemelerinde kullanılan kokular beyinde bağımlılık yapıyor.' dedi. Bu ürünleri tütün mamülleri ile kıyaslayarak deterjanların da tıpkı tütün ürünleri kadar zararlı olduğunu ve cildi bozduğunu söyledi.

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