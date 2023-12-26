Canan Karatay "Genetik Hastalık Diye Bir Şey Yok" Sözleriyle "Kendi Kendimizi mi Hasta Ediyoruz?" Dedirtti!

Ünlü doktor ilk olarak doğuştan olan hastalıkların dışındaki sorunları ele aldı ve 'Hepsi çevresel' dedi.

'Doğuştan olan, engelli doğan çocuklar genetiktir. Ona ben bir şey demiyorum ama sonradan olan, çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan hastalıklar genetiktir. Biz buna ne diyoruz? Genetik üstü anlamına gelen 'epigenetik' diyoruz. Bunların hepsi çevreseldir.