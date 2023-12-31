Fenerbahçe'den Çok Sert 'Süper Kupa' Açıklaması! 'Hukuki Adımlar Atacağız'

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:

'29 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanmış olan Süper Kupa final karşılaşması ve bu süreçte yaşananlar üzerinden oluşan gündeme dair kısa bir bilgilendirme zorunluluğu doğmuştur.

Öncelikle, tüm süreç boyunca milletimizin yanımızda olduğunu görmekten büyük onur ve mutluluk duyduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu zor süreçte bize güç ve destek veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Ülkemiz, Cumhuriyetimiz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve milletimiz, ülkemizin tüm spor kulüpleri gibi Fenerbahçemizin de üstün değerleridir.

Biz bu değerleri kupaların, sportif rekabetin, maddi beklentilerin, siyasetin, kısaca her şeyin üstünde tutarız. Süper Kupa finali öncesinde yaşanan aksaklıklar tartışmaya açık olmayan değerlerimizle ilgili hassasiyetimiz nedeniyle yaşanmıştır, bunun ötesinde herhangi başka bir sebebi ve amacı yoktur.