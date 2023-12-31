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'Süper Kupa' Paylaşımlarıyla İlgili Soruşturma Başlatılmıştı: 'Muhalif Gençlik' Hesabının Sahibi Tutuklandı

'Süper Kupa' Paylaşımlarıyla İlgili Soruşturma Başlatılmıştı: 'Muhalif Gençlik' Hesabının Sahibi Tutuklandı

Fenerbahçe Atatürk galatasaray
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
31.12.2023 - 17:40

Suudi Arabistan'da oynanması plananlanan ve Atatürk krizi sonrası iptal edilen 'Süper Kupa' maçı sonrası sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında inceleme başlatılmıştı. Yapılan inceleme sonrası 'provokatif' paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Muhalif Gençlik' hesabının sahibi tutuklandı.

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29 AralıK'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa mücadelesi, yönetimin Atatürk fotoğrafı ve pankartlarına izin vermemesi sonrası iptal oldu.

29 AralıK'ta Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa mücadelesi, yönetimin Atatürk fotoğrafı ve pankartlarına izin vermemesi sonrası iptal oldu.

İki takım da yasağa tepki göstererek yurda dönerken, Suudi Arabistan yönetimine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

İki takım da yasağa tepki göstererek yurda dönerken, Suudi Arabistan yönetimine sosyal medyada büyük tepki gösterildi.

Adalet Bakanlığı, paylaşımların yayılması üzerine bazı hesaplar hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Adalet Bakanlığı, paylaşımların yayılması üzerine bazı hesaplar hakkında 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik' suçundan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 'Muhalif Gençlik' hesabının sahibi Ali Kağan Yıldırım tutuklandı.

Soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan 'Muhalif Gençlik' hesabının sahibi Ali Kağan Yıldırım tutuklandı.

Haberi sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, 'Gözaltı sürecinde söz konusu hesabı kullanan şüpheliler hakkında da inceleme başlatıldı.' dedi.

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