'Süper Kupa' Paylaşımlarıyla İlgili Soruşturma Başlatılmıştı: 'Muhalif Gençlik' Hesabının Sahibi Tutuklandı

Suudi Arabistan'da oynanması plananlanan ve Atatürk krizi sonrası iptal edilen 'Süper Kupa' maçı sonrası sosyal medyada yapılan bazı paylaşımlar hakkında inceleme başlatılmıştı. Yapılan inceleme sonrası 'provokatif' paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 'Muhalif Gençlik' hesabının sahibi tutuklandı.