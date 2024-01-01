Sahalara Geri Dönüyor: Sakatlığını Atlatan Arda Güler'in Real Madrid Formasıyla Çıkacağı İlk Maç Belli Oldu!
Sahalara Geri Dönüyor: Sakatlığını Atlatan Arda Güler'in Real Madrid Formasıyla Çıkacağı İlk Maç Belli Oldu!
İspanyol basını, sezon başından bu yana sakatlıklarla boğuşan milli futbolcumuz Arda Güler'in yakın zamanda Real Madrid forması ile ilk maçına çıkacağını iddia ediyor. 👇
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2023 yaz transfer döneminde Real Madrid'e katıldıktan sonra sakatlıklarla boğuşan milli oyuncumuz Arda Güler'den sevindiren haber geldi.
İspanyol basını, genç yıldızın sakatlıklarını geride bıraktığını ve takımla birlikte çalışmalara başladığını aktarıyor.
Dahası İspanya merkezli ünlü spor gazetesi Marca, Arda Güler'in La Liga'nın 19. haftasında oynanacak olan Mallorca mücadelesi ile beraber elfatun-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçireceğini öne sürüyor.
Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, henüz sakatlığını yeni atlayan Arda'yı maçın son bölümlerine doğru oyuna sürmesi bekleniyor.
Real Madrid - Mallorca maçı 3 Ocak Çarşamba günü saat 21.15'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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Ardanın oynayacağı maç tahminide asgari ücret süreci gibi oldu.. Ha bugün ha yarın diye diye....
Bunun tiktokta videosu var Yukarı aşağı hareket ederek yada ettirilerek Ela diye bir kızın doğum gününü kutluyor sonra her ne olduysa artık bu sakatlanma ha... Devamını Gör
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