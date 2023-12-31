Yılın En İyi 10 Futbolcusu Listesinde Kendisine Yer Bulamayan Cristiano Ronaldo'dan İmalı Yorum
Yılın En İyi 10 Futbolcusu Listesinde Kendisine Yer Bulamayan Cristiano Ronaldo'dan İmalı Yorum
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2023 yılındaki en iyi 10 futbolcuyu açıkladı. Listenin dışında kalan Cristiano Ronaldo, sosyal medya üzerinden tepki verdi.
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), 2023 yılının en iyi 10 futbolcusunu belirlediği listeyi paylaştı.
Cristiano Ronaldo, listede adını göremeyince ilgili gönderiye yorum bırakmayı ihmal etmedi.
Bu sezon Al-Nassr ve Portekiz formalarıyla çıktığı mücadelelerde 54 gol kaydederek yılın en çok gol atan futbolcusu olan Portekizli yıldız, kahkaha emojisi ile listenin dışında olmasına tepki gösterdi.
Yapılan değerlendirmeye göre en iyi 10 futbolcu şu şekilde 👇
10 - Lautaro Martinez (Inter)
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9 - Vinicius Junior (Real Madrid)
8 - Bernardo Silva (Manchester City)
7 - Harry Kane (Bayern Münih)
6 - Kevin De Bruyne (Manchester City)
5 - Jude Bellingham (Real Madrid)
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4 - Rodri (Manchester City)
3 - Lionel Messi (Inter Miami)
2 - Kylian Mbappe (PSG)
1 - Erling Haaland (Manchester City)
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