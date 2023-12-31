Suudi Arabistan’daki Merih Demiral İçin Sürpriz İddia: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan Ayrılabilir
Suudi Arabistan’daki Merih Demiral İçin Sürpriz İddia: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan Ayrılabilir
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/spor/...
16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli’ye transfer olan, geçtiğimiz gün de Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizinde yorum yapmadığı için eleştirilen milli futbolcu Melih Demiral hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Suudi Arabistan’da forma giyen Merih için Napoli’nin transfer listesine girdiğini iddia etti.
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Kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Merih Demiral, sarı-lacivertli ekibin alt yaş takımlarında uzun yıllar forma giydi.
Daha sonra sırasıyla Alcanenense, Sporting ve Alanyaspor'a transfer oldu. Kariyerinin yükselişini ise Sassuolo'da gerçekleştirdi.
Alanyaspor'a tam 8 milyon Euro bonservis bedeli kazandırarak İtalyan ekibine transfer olan Merih Demiral, burada dev kulüplerin dikkatini çekti. Sassuolo'da forma giydiği sırada İtalya'nın ve Avrupa'nın önemli takımlarından teklif alan milli futbolcu, 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Juventus'un yolunu tuttu.
Daha sonra ise Atalanta'ya transfer olan Merih Demiral, son olarak sezon başında 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Al-Ahli'ye transfer oldu.
Suudi Arabistan'daki kariyerinin başında sakatlıklarla boğuşan Demiral, şu ana kadar yalnızca 8 resmi maçta forma giydi. Bu maçlarda 1 gol ve 1 asistle oynayan Merih Demiral'ın Suudi Arabistan macerasının kısa süreceği belirtildi.
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İtalya'da geçtiğimiz sezonun şampiyonu Napoli, bu sezon yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle savunmaya takviye peşinde.
La Gazzetta Dello Sport'ta yer alan habere göre; savunmasını güçlendirmek isteyen Napoli, Merih Demiral'ı gözüne kestirdi.
Milli futbolcuya devre arasında teklif yapacak olan Napoli, 25 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı kadrosuna katmanın peşinde.
Merih Demiral ise İtalya futboluna olan alışkanlığı nedeniyle Napoli'den gelen teklifi değerlendirecek.
Kariyeri boyunca toplamda 175 resmi maçta forma giyen Merih Demiral, 8 gol ve 6 asist yaptı. Milli takımın da vazgeçilmezlerinden birisi olan savunmacı, 41 maçta da milli formayı giydi. Transfermarkt değerlerine göre Merih Demiral'ın güncel piyasa değeri ise 18 milyon Euro.
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