Suudi Arabistan’daki Merih Demiral İçin Sürpriz İddia: Merih Demiral Suudi Arabistan’dan Ayrılabilir

16 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli’ye transfer olan, geçtiğimiz gün de Suudi Arabistan’da yaşanan Süper Kupa krizinde yorum yapmadığı için eleştirilen milli futbolcu Melih Demiral hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İtalyan basını, Suudi Arabistan’da forma giyen Merih için Napoli’nin transfer listesine girdiğini iddia etti.