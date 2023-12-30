Beşiktaş'ta Kadro Dışı Bırakılan Rachid Ghezzal Tekrardan Takımla Birlikte Çalışmaya Başladı
Beşiktaş'ta Kadro Dışı Bırakılan Rachid Ghezzal Tekrardan Takımla Birlikte Çalışmaya Başladı
Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta kadro kışı bırakılan Rachid Ghezzal, bugün yapılan antrenmanlar ile tekrardan takımla beraber çalışmaya başladı. 👇
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Geçtiğimiz haftalarda Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan 5 oyuncu arasında yer alan Rachid Ghezzal ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
Yıldız oyuncu, siyah beyazlıların Süper Lig’in 19. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maç için sürdürülen antrenmanlarda takımla birlikte yer aldı.
Uzun bir süredir kadro dışı kalan Aboubakar, Rosier ve Jean Onana ile birlikte bireysel çalışmalarına devam eden Cezayirli futbolcu hakkında henüz kulüpten resmi bir açıklama gelmedi.
Öte yandan siyah beyazlı ekip, Ghezzal ile aynı tarihte kadro dışı bırakılan oyunculardan Eric Bailly ile karşılıklı anlaşmaya varılarak sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü saat 20.00'da Kasımpaşa'yı konuk edecek.
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Ghezzal ve kadro dışı bırakılan diğer oyuncular takıma geri dönmeli mi? Yorumlarda buluşalım...
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