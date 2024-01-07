Söylediklerinden Sonra Hayranlarının Saygısını Tamamıyla Kaybetmiş 13 Ünlü

'2018'deki bir röportajda Ellen Pompeo, bir keresinde Harvey Weinstein ile bir odada bulunduğunu ve onunla yarım saat sohbet ettiğini söyledi. 'Bana karşı uygunsuz bir şey yapmadı. Yapsaydı, o bardağı alıp yüzüne çarparak kırmıştım. Bu, neye tahammül etmeye hazır olduğumuzla ilgili ve kabul edilmek için neye katlanacağımız... Şov işine ne kadar kötü girmek istiyorsunuz?'