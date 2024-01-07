Söylediklerinden Sonra Hayranlarının Saygısını Tamamıyla Kaybetmiş 13 Ünlü
Söylediklerinden Sonra Hayranlarının Saygısını Tamamıyla Kaybetmiş 13 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ajanibazile/...
Ünlülerin de birer insan olduğunu unutmamak gerek. Aslında bazen oldukça kötü insanlar olabiliyorlar. Bugün söyledikleri ve yaptıklarıyla saygımızı kaybetmiş 13 ünlüye bakacağız.
Sizin de aklınıza benzer bir isim geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Açıkcası The Rock'a olan saygımı Joe Rogan'ı desteklemesiyle kaybettim."
2. "James Woods, efsane bir oyuncu olmasına rağmen Trump'ı destekliyordu ve korkunç Tweetler paylaştı."
3. "Ellen Pompeo'nin Harvey Weinstein hakkında yaptığı yorumları duyduktan sonra kesinlikle ondan rahatsız olmaya başladım."
"Pompeo, 2020'de Twitter'da, röportaj sırasında Weinstein'ın bir tecavüzcü olduğunu bilmediğini söyledi ama röportaj, Weinstein'a karşı suçlamalar ortaya çıktıktan aylar sonra yapılmıştı."
4. "Michael Jackson'ın suçlamaları hiçbir zaman kanıtlanamamış olsa da, iki erkek çocuğunu taciz ettiğine dair suçlamaları oldukça düşündürücü."
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5. "Önceleri Matt Lauer'i severdim ama sonrasında cinsel taciz hakkında olan 2017 ve 2019'daki suçlamalarını öğrendim."
6. "Katy Perry'i severdim ama bir gün yetenek yarışmasında daha önce hiçbirini öpmemiş bir çocuğu kandırarak dudağından öptüğünü öğrendim.''
7. "Shane Dawson'un eski videolarındaki ırkçı "şakaları" ve çocuklar hakkında uygunsuz yorumları, 2018 ve 2020'de kamuoyuna sızdığında, birçok kişi onun videolarını izlemekten rahatsızlık duymaya başladı."
8. "John Barrowman'ın sette üstünü çıkartarak cinsel tacizde bulunduğuna dair suçlamaları duymuştum. Ancak 2021'de "Doctor Who" dan dizi arkadaşı Noel Clarke'ın da Barrowman için açtığı cinsel taciz suçlanmasının ardından tekrar her şey gündeme geldi."
9. " 2017 Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde William Shatner, Autism Speaks adlı tartışmalı bir otizm savunuculuk örgütünün kampanyasının bir parçası olan bir görseli tweetledi."
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10. 2013 yılında, Paula Deen, bir davada verdiği ifadede ofansif kabul edilen "nigga" kelimesini kullandığını kabul etti.
11. "2012 yılında, Ryan Reynolds ve Blake Lively, Güney Carolina'da Boone Hall'da evlendiler."
12. "Clemson mezunu ve takımın sadık bir taraftarı olsam da, Deshaun Watson'ın 22 cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış bir sporcu olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçek."
13. "Sean Connery, 1965'te verdiği bir röportajda kadınlara vurmanın "histerik" oldukları takdirde kabul edilebilir olduğunu belirten bir yorum yaptı."
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