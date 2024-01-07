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Söylediklerinden Sonra Hayranlarının Saygısını Tamamıyla Kaybetmiş 13 Ünlü

Söylediklerinden Sonra Hayranlarının Saygısını Tamamıyla Kaybetmiş 13 Ünlü

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
07.01.2024 - 20:16

Ünlülerin de birer insan olduğunu unutmamak gerek. Aslında bazen oldukça kötü insanlar olabiliyorlar. Bugün söyledikleri ve yaptıklarıyla saygımızı kaybetmiş 13 ünlüye bakacağız.

Sizin de aklınıza benzer bir isim geliyorsa bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/ajanibazile/...
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1. "Açıkcası The Rock'a olan saygımı Joe Rogan'ı desteklemesiyle kaybettim."

1. "Açıkcası The Rock'a olan saygımı Joe Rogan'ı desteklemesiyle kaybettim."

'2022'nin başlarında Joe Rogan, Instagram'da koronavirüs hakkında yanlış bilgi yaydığı düşünülen podcastine yönelik eleştirilere yanıt veren bir video yayınladı ve the Rock yorum olarak, 'Burada harika şeyler var kardeşim. Mükemmel ifade edilmiş. Bir gün gelip seninle tequila içmayı dört gözle bekliyorum,' dedi. Rogan'ın ırkçı 'nigga' kelimesini kullandığı bir videoyu gördükten sonra geri adım attı.'

2. "James Woods, efsane bir oyuncu olmasına rağmen Trump'ı destekliyordu ve korkunç Tweetler paylaştı."

2. "James Woods, efsane bir oyuncu olmasına rağmen Trump'ı destekliyordu ve korkunç Tweetler paylaştı."

'2017 yılının Pride ayında James Woods, LGBT'yi destekleyen bir ailenin çocuğuyla çekildiği fotoğrafa, 'Ne kadar da tatlı ama! Büyüyüp yaptıklarınızı fark edesiye kadar bekleyin ve neler olacak görün :)' yazmıştı.'

3. "Ellen Pompeo'nin Harvey Weinstein hakkında yaptığı yorumları duyduktan sonra kesinlikle ondan rahatsız olmaya başladım."

3. "Ellen Pompeo'nin Harvey Weinstein hakkında yaptığı yorumları duyduktan sonra kesinlikle ondan rahatsız olmaya başladım."

'2018'deki bir röportajda Ellen Pompeo, bir keresinde Harvey Weinstein ile bir odada bulunduğunu ve onunla yarım saat sohbet ettiğini söyledi. 'Bana karşı uygunsuz bir şey yapmadı. Yapsaydı, o bardağı alıp yüzüne çarparak kırmıştım. Bu, neye tahammül etmeye hazır olduğumuzla ilgili ve kabul edilmek için neye katlanacağımız... Şov işine ne kadar kötü girmek istiyorsunuz?'

"Pompeo, 2020'de Twitter'da, röportaj sırasında Weinstein'ın bir tecavüzcü olduğunu bilmediğini söyledi ama röportaj, Weinstein'a karşı suçlamalar ortaya çıktıktan aylar sonra yapılmıştı."

"Pompeo, 2020'de Twitter'da, röportaj sırasında Weinstein'ın bir tecavüzcü olduğunu bilmediğini söyledi ama röportaj, Weinstein'a karşı suçlamalar ortaya çıktıktan aylar sonra yapılmıştı."

4. "Michael Jackson'ın suçlamaları hiçbir zaman kanıtlanamamış olsa da, iki erkek çocuğunu taciz ettiğine dair suçlamaları oldukça düşündürücü."

4. "Michael Jackson'ın suçlamaları hiçbir zaman kanıtlanamamış olsa da, iki erkek çocuğunu taciz ettiğine dair suçlamaları oldukça düşündürücü."
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5. "Önceleri Matt Lauer'i severdim ama sonrasında cinsel taciz hakkında olan 2017 ve 2019'daki suçlamalarını öğrendim."

5. "Önceleri Matt Lauer'i severdim ama sonrasında cinsel taciz hakkında olan 2017 ve 2019'daki suçlamalarını öğrendim."

6. "Katy Perry'i severdim ama bir gün yetenek yarışmasında daha önce hiçbirini öpmemiş bir çocuğu kandırarak dudağından öptüğünü öğrendim.''

6. "Katy Perry'i severdim ama bir gün yetenek yarışmasında daha önce hiçbirini öpmemiş bir çocuğu kandırarak dudağından öptüğünü öğrendim.''

'Daha da kötüsü çocuğa hisleri sorulduğunda, 'Bana sorsalar hayır derdim çünkü ilk öpücüğümü özel birisine saklamak istiyordum,' dedi.'

7. "Shane Dawson'un eski videolarındaki ırkçı "şakaları" ve çocuklar hakkında uygunsuz yorumları, 2018 ve 2020'de kamuoyuna sızdığında, birçok kişi onun videolarını izlemekten rahatsızlık duymaya başladı."

7. "Shane Dawson'un eski videolarındaki ırkçı "şakaları" ve çocuklar hakkında uygunsuz yorumları, 2018 ve 2020'de kamuoyuna sızdığında, birçok kişi onun videolarını izlemekten rahatsızlık duymaya başladı."

'Ben de kesinlikle çok rahatsız oldum diyebilirim.'

8. "John Barrowman'ın sette üstünü çıkartarak cinsel tacizde bulunduğuna dair suçlamaları duymuştum. Ancak 2021'de "Doctor Who" dan dizi arkadaşı Noel Clarke'ın da Barrowman için açtığı cinsel taciz suçlanmasının ardından tekrar her şey gündeme geldi."

8. "John Barrowman'ın sette üstünü çıkartarak cinsel tacizde bulunduğuna dair suçlamaları duymuştum. Ancak 2021'de "Doctor Who" dan dizi arkadaşı Noel Clarke'ın da Barrowman için açtığı cinsel taciz suçlanmasının ardından tekrar her şey gündeme geldi."

'Barrowman, davranışlarını 'aptalca hareketler' olarak tanımladı ve bunları cinsel taciz olarak görmediğini ifade etti ama bana sorarsanız ne olursa olsun bu oldukça iğrenç.'

9. " 2017 Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde William Shatner, Autism Speaks adlı tartışmalı bir otizm savunuculuk örgütünün kampanyasının bir parçası olan bir görseli tweetledi."

9. " 2017 Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde William Shatner, Autism Speaks adlı tartışmalı bir otizm savunuculuk örgütünün kampanyasının bir parçası olan bir görseli tweetledi."

'Autism Speaks, otizmi korkutucu bir hastalık olarak resmederek tedaviye ihtiyaç olduğunu savunması nedeniyle birçok kişi tarafından otizmi damgaladığı düşünülen bir organizasyon. Bu nedenle, William Shatner'ın Autism Speaks'ı desteklemesi bazı hayranlarının ona olan saygısını kaybetmesine neden oldu.'

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10. 2013 yılında, Paula Deen, bir davada verdiği ifadede ofansif kabul edilen "nigga" kelimesini kullandığını kabul etti.

10. 2013 yılında, Paula Deen, bir davada verdiği ifadede ofansif kabul edilen "nigga" kelimesini kullandığını kabul etti.

N kelimesini hiç kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, 'Evet, tabii ki,' diye yanıtladı. 'Siyahi bir adamın çalıştığı bankaya daldığı ve başına silah dayadığı' zaman kullandığını açıkladı. Soyguncuya atıfta bulunarak, “Ona karşı çok olumlu hissetmedim,” dedi. O zamandan beri kullanıp kullanmadığı sorulduğunda, 'Eminim kullandım, ama çok uzun zaman oldu,' dedi.

Hulk Hogan'sa, 2015'te yeniden ortaya çıkan 2012 tarihli bir radyo röportajında N kelimesini kullandığı için eleştirildi.

11. "2012 yılında, Ryan Reynolds ve Blake Lively, Güney Carolina'da Boone Hall'da evlendiler."

11. "2012 yılında, Ryan Reynolds ve Blake Lively, Güney Carolina'da Boone Hall'da evlendiler."

'Bu yer, bir köle plantasyonu olmasının yanı sıra popüler bir düğün mekanı olarak da biliniyor. 2020 yılında Reynolds, bu konudaki pişmanlığını dile getirerek, 'Bu, her zaman derinden ve koşulsuzca üzgün olduğumuz bir şey olacak,' dedi. 'Bunu telafi etmek imkansız.' diye ekledi ama bazı fanları hala kızgındı.'

12. "Clemson mezunu ve takımın sadık bir taraftarı olsam da, Deshaun Watson'ın 22 cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış bir sporcu olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçek."

12. "Clemson mezunu ve takımın sadık bir taraftarı olsam da, Deshaun Watson'ın 22 cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalmış bir sporcu olduğu göz ardı edilemeyecek bir gerçek."

13. "Sean Connery, 1965'te verdiği bir röportajda kadınlara vurmanın "histerik" oldukları takdirde kabul edilebilir olduğunu belirten bir yorum yaptı."

13. "Sean Connery, 1965'te verdiği bir röportajda kadınlara vurmanın "histerik" oldukları takdirde kabul edilebilir olduğunu belirten bir yorum yaptı."

'1987'de, Barbara Walters tarafından kadınlara vurmak hakkında söylediklerine yönelik sorgulandığında, Sean Connery bu görüşünde ısrar etti ve 'Görüşümü değiştirmedim,' dedi.'

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