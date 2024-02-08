Sakatlık Geçirmişti: Survivor'a Veda Eden Turabi'den İlk Açıklama Geldi!
Sakatlık Geçirmişti: Survivor'a Veda Eden Turabi'den İlk Açıklama Geldi!
Survivor All Star'ın en iddialı yarışmacılarından Turabi Çamkıran geçirdiği sakatlık nedeniyle bir süredir yarışlarda yer alamıyordu. Acil durum konseyi düzenleyen Acun Ilıcalı, Turabi'nin Survivor'a veda etmek zorunda kaldığını açıklarken, Turabi'den konu hakkında ilk açıklama geldi.
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2 kez Survivor şampiyonu olan Turabi Çamkıran, Survivor All Star 2024'ün en iddialı yarışmacılarının başında yer alıyordu.
Sağlık sorunlarıyla katıldığı Survivor'da sakatlık geçiren Turabi son bölümlerde yarışmalarda yer alamazken Acun Ilıcalı, Turabi'nin doktor kontrolünde olduğunu açıklamıştı.
Sevenleri Turabi'nin ne zaman yarışmaya döneceğini merak ederken, Acun Ilıcalı acil durum konseyinde Turabi'nin sakatlık nedeniyle Survivor'a veda ettiğini açıkladı.
Söz konusu ayrılık büyük yankı uyandırırken, Turabi'den Survivor'a veda ettikten sonra ilk açıklama geldi.
Açıklamasında "Sağlık sorunlarım yüzünden bırakmak zorunda kaldım. Daha güçlü bir şekilde geri döneceğim. Sakatlığın verdiği yetkiye dayanarak hiç kimsenin baskısı altında kalmadan size elveda diyorum" ifadelerine yer veren Turabi bu sözlerle sevenlerine de veda etti.
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Turabi'nin açıklamasının tam hali şu şekilde:
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