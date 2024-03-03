Bunu da Gördük: Hakan Peker'in Klibini Davada Delil Olarak Kullanıyorlar

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sayısız kişi emekliliğine kavuştu. Pek çok isim emekli olurken başvuru yapanlardan biri de eski model Meltem Ören'di. Koşulları yetine getirerek başvuru yapan eski model e-Devlet üzerinden sigorta giriş tarihine bakınca şaşkına döndü. O dönemki ajansına dava açan Melten Ören, davada delil olarak Hakan Peker'in klibini sundu! Yaşadıklarını HaberTürk TV'ye anlattı.