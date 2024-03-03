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Bunu da Gördük: Hakan Peker'in Klibini Davada Delil Olarak Kullanıyorlar

Bunu da Gördük: Hakan Peker'in Klibini Davada Delil Olarak Kullanıyorlar

Hakan Peker
GNS
GNS - Onedio Editörü
03.03.2024 - 12:52

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sayısız kişi emekliliğine kavuştu. Pek çok isim emekli olurken başvuru yapanlardan biri de eski model Meltem Ören'di. Koşulları yetine getirerek başvuru yapan eski model e-Devlet üzerinden sigorta giriş tarihine bakınca şaşkına döndü. O dönemki ajansına dava açan Melten Ören, davada delil olarak Hakan Peker'in klibini sundu! Yaşadıklarını HaberTürk TV'ye anlattı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekliliğine kavuştu.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekliliğine kavuştu.

Tarkan, Cem Yılmaz, Teoman, Kenan İmirzalıoğlu, Halit Ergenç, Özlem Yıldız, Hamdi Alkan ve daha pek çok ünlü isim EYT yasasından faydalanabilen isimler arasında yer aldı. Hatta ünlü isimler EYT maaşlarını dahi açıkladı.

Yasanın çıkmasıyla birlikte EYT'ye başvurmak isteyen isimlerden biri de 90'lı yılların sevilen isimlerinden manken Meltem Ören oldu.

Yasanın çıkmasıyla birlikte EYT'ye başvurmak isteyen isimlerden biri de 90'lı yılların sevilen isimlerinden manken Meltem Ören oldu.

EYT'den faydalanmak için başvuru yapmaya hazırlanan Meltem Ören, e-Devlet hesabına giriş yapmasıyla birlikte büyük bir şaşkınlık yaşadı. 1991 yılından beridir aktif olarak çalışan Ören, sigorta girişinin 2000 yılında yapıldığını öğrendi.

1991 yılından beridir bir ajansta çalıştığını belirten Ören işe girişinin 1997'de yapıldığını, prim ödemelerinin ise 2000 yılından itibaren yatmaya başladığını gördü.

1991 yılından beridir bir ajansta çalıştığını belirten Ören işe girişinin 1997'de yapıldığını, prim ödemelerinin ise 2000 yılından itibaren yatmaya başladığını gördü.

Yaşadığı şaşkınlıkla birlikte eski mankenlik ajansına dava açmak için kollarını sıvadı.

O dönemlerin efsane isimlerinden Hakan Peker'in popüler bir şarkısının klibinde oynayan Ören, klibi mahkemeye delil olarak sundu!

O dönemlerin efsane isimlerinden Hakan Peker'in popüler bir şarkısının klibinde oynayan Ören, klibi mahkemeye delil olarak sundu!

Mahkeme sürecini ve yaşadıklarını HaberTürk TV'ye anlatan Meltem Ören, 'Araştırıp baktığım zaman e-Devlet'te 97 girişli görünüyorum ama 2000'de başlamış prim ödemelerim.' diyerek uğradığı şoku paylaştı.

17 yaşından beridir çalıştığı için EYT'den yararlanabileceğini düşünen Ören, çalışma bilgilerine baktığı zaman karşılaştıklarına hayret ettiğini söyledi.

17 yaşından beridir çalıştığı için EYT'den yararlanabileceğini düşünen Ören, çalışma bilgilerine baktığı zaman karşılaştıklarına hayret ettiğini söyledi.

'17 yaşımda çalışmaya başladım. Ben kendimin de EYT ile emekli olduğunu zannediyordum. Baktım 2000 senesi görünüyor.'

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Peker'in "Kolay mı Unutmak" şarkısının klibinde oynayan ve bu klibi delil olarak mahkemeye sunan Ören, Hakan Peker'in de kendisine şahitlik yapabileceğini söyledi.

Peker'in "Kolay mı Unutmak" şarkısının klibinde oynayan ve bu klibi delil olarak mahkemeye sunan Ören, Hakan Peker'in de kendisine şahitlik yapabileceğini söyledi.

Hakan Peker'in kendisini aradığını söyleyen Meltem Ören, ünlü sanatçının 'Beni aradı, ben de hatırlıyorum, gerekirse şahitlik yaparım.' dediğini ifade etti.

Eski mankenin avukatı deliller arasında mankenlik yıllarına ait katalogların da olduğunu da söyleyerek mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini belirtti.

Eski mankenin avukatı deliller arasında mankenlik yıllarına ait katalogların da olduğunu da söyleyerek mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini belirtti.

'Deliller arasında 1991 yılına ait kliplere değindik, 1994-1995 yılına ait kataloglar da yer almakta.'

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