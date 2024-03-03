Bunu da Gördük: Hakan Peker'in Klibini Davada Delil Olarak Kullanıyorlar
Bunu da Gördük: Hakan Peker'in Klibini Davada Delil Olarak Kullanıyorlar
EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından sayısız kişi emekliliğine kavuştu. Pek çok isim emekli olurken başvuru yapanlardan biri de eski model Meltem Ören'di. Koşulları yetine getirerek başvuru yapan eski model e-Devlet üzerinden sigorta giriş tarihine bakınca şaşkına döndü. O dönemki ajansına dava açan Melten Ören, davada delil olarak Hakan Peker'in klibini sundu! Yaşadıklarını HaberTürk TV'ye anlattı.
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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasasının yürürlüğe girmesi ile birlikte 2 milyonu aşkın kişi emekliliğine kavuştu.
Yasanın çıkmasıyla birlikte EYT'ye başvurmak isteyen isimlerden biri de 90'lı yılların sevilen isimlerinden manken Meltem Ören oldu.
1991 yılından beridir bir ajansta çalıştığını belirten Ören işe girişinin 1997'de yapıldığını, prim ödemelerinin ise 2000 yılından itibaren yatmaya başladığını gördü.
O dönemlerin efsane isimlerinden Hakan Peker'in popüler bir şarkısının klibinde oynayan Ören, klibi mahkemeye delil olarak sundu!
17 yaşından beridir çalıştığı için EYT'den yararlanabileceğini düşünen Ören, çalışma bilgilerine baktığı zaman karşılaştıklarına hayret ettiğini söyledi.
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Peker'in "Kolay mı Unutmak" şarkısının klibinde oynayan ve bu klibi delil olarak mahkemeye sunan Ören, Hakan Peker'in de kendisine şahitlik yapabileceğini söyledi.
Eski mankenin avukatı deliller arasında mankenlik yıllarına ait katalogların da olduğunu da söyleyerek mahkemeden çıkacak kararı beklediklerini belirtti.
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