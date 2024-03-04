Her Fikri Olay Hazal Kaya'nın Flört Döneminin Korkunçluğuyla İlgili İtirafı Milyonların Hissine Tercüman Oldu

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın sohbetinden kesitler yayılmaya devam ediyo. Bu sefer mevzu Hazal Kaya'nın flörtleşme dönemiyle ilgili itirafının milyonlara nasıl rahat bir oh çektirdiğiyle alakalı! Detaylar👇