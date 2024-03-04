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Her Fikri Olay Hazal Kaya'nın Flört Döneminin Korkunçluğuyla İlgili İtirafı Milyonların Hissine Tercüman Oldu

Her Fikri Olay Hazal Kaya'nın Flört Döneminin Korkunçluğuyla İlgili İtirafı Milyonların Hissine Tercüman Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.03.2024 - 23:14

İbrahim Selim ile Bu Gece programına konuk olan Hazal Kaya ve Ali Atay'ın sohbetinden kesitler yayılmaya devam ediyo. Bu sefer mevzu Hazal Kaya'nın flörtleşme dönemiyle ilgili itirafının milyonlara nasıl rahat bir oh çektirdiğiyle alakalı! Detaylar👇

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Kiminin kalbinde Nihal, kiminin kalbinde Feriha olarak yer etmiş başarılı ve güzel oyuncu Hazal Kaya'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

Kiminin kalbinde Nihal, kiminin kalbinde Feriha olarak yer etmiş başarılı ve güzel oyuncu Hazal Kaya'yı tanıtmaya gerek yok herhalde!

2019 yılında biricik sevgilisi Ali Atay'la evlenen Hazal Kaya, hem kendisi gibi oyuncu eşiyle aşkı, hem de her konuda baskın ve net fikirleri olmasıyla öne çıkıyor biliyorsunuz! 😂

2019 yılında biricik sevgilisi Ali Atay'la evlenen Hazal Kaya, hem kendisi gibi oyuncu eşiyle aşkı, hem de her konuda baskın ve net fikirleri olmasıyla öne çıkıyor biliyorsunuz! 😂

Katıldığı programlarda mutlaka hayatının aşkı kocası, dünyalar tatlısı oğulları Fikret Ali ve dünyalar güzeli kızları Süreyya Leyla'yla ilgili anılarını paylaşan Hazal Kaya'nın sohbetleri her seferinde olay oluyor!

Katıldığı programlarda mutlaka hayatının aşkı kocası, dünyalar tatlısı oğulları Fikret Ali ve dünyalar güzeli kızları Süreyya Leyla'yla ilgili anılarını paylaşan Hazal Kaya'nın sohbetleri her seferinde olay oluyor!

En son da Ali Atay'la beraber katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece'deki samimi halleriyle gündem olmuştu kendisi!

En son da Ali Atay'la beraber katıldığı İbrahim Selim ile Bu Gece'deki samimi halleriyle gündem olmuştu kendisi!

Her bir kesidi ayrı kahkaha attıran programda Hazal Kaya'nın Aşk-ı Memnu Nihal gibi bayıldığı bir dönem olduğunu açıkladığı anlar büyük ilgi çekmişti. 😂

Her bir kesidi ayrı kahkaha attıran programda Hazal Kaya'nın Aşk-ı Memnu Nihal gibi bayıldığı bir dönem olduğunu açıkladığı anlar büyük ilgi çekmişti. 😂

O kısmın detaylarından ve gelen yorumlardan bu yazımızda bahsetmiştik:

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Ardından bir dolandırılma hikayesi geldi! Hazal Kaya, İbrahim Selim'i tatlı tatlı zorbalamaya çalışırken kendisi gümledi... 🙈

Ardından bir dolandırılma hikayesi geldi! Hazal Kaya, İbrahim Selim'i tatlı tatlı zorbalamaya çalışırken kendisi gümledi... 🙈

O kısmın detaylarından da bu yazımızda bahsetmiştik:

Yayınlandığı günden beri sürekli yeni bir kesidi gündem olan program yine başka bir detayla Twitter kullanıcılarını hareketlendirdi!

Yayınlandığı günden beri sürekli yeni bir kesidi gündem olan program yine başka bir detayla Twitter kullanıcılarını hareketlendirdi!

İnsanların "aşık oldum" dediği gel gitlerin yaşandığı flört döneminde "ölmek" istediğini söyleyen Hazal Kaya, belirsizlikten iliklerine kadar nefret ettiğini vurgulayarak milyonların hissine tercüman oldu! 🙈

İnsanların "aşık oldum" dediği gel gitlerin yaşandığı flört döneminde "ölmek" istediğini söyleyen Hazal Kaya, belirsizlikten iliklerine kadar nefret ettiğini vurgulayarak milyonların hissine tercüman oldu! 🙈

Gelin, önce o içten açıklamayı bir dinleyelim! 😂

Sonra da bu mevzuyla ilgili içini dökmeye karar verenler ne demiş beraber bakalım! 👇

Sonra da bu mevzuyla ilgili içini dökmeye karar verenler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne diyorsunuz bu konuyla ilgili? Hadi yorumlarda buluşalım!
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