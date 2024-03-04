Demet Akalın, Yasak Aşk Sonrası Nikah Masasına Oturan Kıymetlisi Ebru Gündeş'e Toz Kondurmadı!
Demet Akalın, Yasak Aşk Sonrası Nikah Masasına Oturan Kıymetlisi Ebru Gündeş'e Toz Kondurmadı!
Demet Akalın, yasak aşk yaşadıktan sonra dördüncü kez nikah masasına oturan biricik arkadaşı Ebru Gündeş'in evlilik kararı hakkında ilk kez konuştu. Kıymetlisine toz kondurmadı!
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Hem Ebru Gündeş hem Demet Akalın, sesleri ve şarkılarıyla kalbimizde taht kurmuş kıymetli isimlerden! Fakat ikisinin de polemiği, kaosu eksik olmuyor biliyorsunuz! Bu ikili sadece şarkıları ve konserleriyle değil, özel hayatları ve enteresan açıklamalarıyla da sık sık gündem oluyor!
Bir de son birkaç yılda ultra güçlenen arkadaşları var tabii! Eskiden beri tanışan Ebru Gündeş ve Demet Akalın, özellikle Gündeş'in Reza Zarrab'la boşanma aşamasından bu yana özel bir dostluk resmi çiziyor herkese.
Kökeni ise belli aslında. Bilmeyenleriniz, meseleden uzak kalanlarınız için kısacık bir özet geçelim! Ebru Gündeş ile Reza Zarrab'ın boşanma döneminde, Hadise'nin çift henüz evliyken Zarrab ile yasak aşk yaşadığı iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yaratmıştı.
Tarafını belli eden, konuyla ilgili yorum yapan çok ünlü isim oldu fakat bunlardan en belirgini Ebru Gündeş'in arkasında dimdik duran Demet Akalın'dı.
Olaylar henüz yeni yeni yayılıyorken, Ebru Gündeş'in sahnesine konuk olan Demet Akalın'ın Gündeş'in önünde eğilerek "Yiğitlik deyince de sen" dedikten sonra "Allah'a havale" mesajı Hadise'ye gönderme olarak yorumlanmıştı. Muhtemelen öyleydi de, Demet Akalın hiçbir hareketi boşa yapmaz biliyorsunuz 😂
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İki dostu bir araya getiren konserden hemen sonra Ebru Gündeş'in adının aşk dedikodusuna karıştığı iş insanı Murat Özdemir'le evlendiği haberini aldık.
Üstelik öyle basit bir hikaye de çıkmadı onlarınki. Murat Özdemir'in kızının annesi Selin Kabaklı'yla evliyken Ebru Gündeş'le yasak aşk yaşadığı, eşinin bunu öğrenmesi üzerine evine geri döndüğü fakat bir konserde yine denk gelen ikilinin bu sefer yanan ateşi söndüremediği iddia edildi. Ve bu iddialar eski eş Selin Kabaklı'nın itiraflarıyla da doğrulandı!
Ebru Gündeş'in dördüncü evlilik kararının altından yasak aşk çıkınca akıllara direkt Hadise geldi tabii. Hadise'nin o dönem yediği linci hatırlayanlar, Ebru Gündeş'in yaptığı şeyin ne kadar farklı olduğunu sorgulamaya başladı.
Dördüncü ve ani evlilik hala masalara yatırılırken, Demet Akalın kıymetlisinin evliliği hakkında ilk kez konuştu.
Arkadaşına tüm samimiyetiyle mutluluklar dileyen Demet Akalın'ın "O bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu zaten" derkenki halleri "Olay Hadise'nin yasak aşkıyken kıyamet kopuyordu ama?" dedirtti... İzleyin, sonra yorumlarda buluşalım hadi!
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