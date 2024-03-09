Kerimcan Durmaz, MasterChef Tahsin’i Madilik Yaptığı Demet Akalın’ın Programında Görünce Laf Sokmadan Duramadı
Kerimcan Durmaz, MasterChef Tahsin’i Madilik Yaptığı Demet Akalın’ın Programında Görünce Laf Sokmadan Duramadı
Kendisine konuk olduğunda Demet Akalın dedikodusu yapan MasterChef Tahsin Küçük'ün, Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programındaki samimi tavırlarını gören Kerimcan Durmaz, lafını sokmadan edemedi!
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Uzun bir aranın ardından YouTube videolarıyla hayatımıza hızlı bir dönüş yapan Kerimcan Durmaz, son zamanlarda radikal hamleleriyle gündemde biliyorsunuz!
Aniden buram buram dişil enerjisinden arınıp erilliğe yükselen Kerimcan, sakal bıyık bırakıp, tesbihini eksik etmemeye başladı. Üstüne geçtiğimiz günlerde de dudak dolgusun eritmek için randevu aldığını duyurdu kendisi!
Yani hepimizi bir allak bullak etti anlayacağınız... Fakat şimdi, izninizle sizi birkaç hafta öncesine ışınlamak istiyoruz, malum mevzu derin! Kerimcan Durmaz'ın Samet Liçina'yla beraber MasterChef Tahsin'i ağırladığı günden bahsediyoruz.
İzleyenleriniz hatırlar, o bölüme damga vuran olay Tahsin'in üstü kapalı bir şekilde Demet Akalın'a yaptığı göndermeler olmuştu. "Hater tayfa" sorulan Tahsin Küçük, "Nefretin sebepsiz oluşundan nefret ediyorum. Malum bir kişi var mesela. Her gün yemeyip içmeyip benim hakkımda konuşuyor" demişti.
Bir de üstüne, "sen daha iki tane kelimeyi doğru yerleştirip tweet atamıyorsun, biz bu kişiyle aynı kanaldayız" deyince sözlerinin direkt Demet Akalın'a olduğu anlaşılmıştı.
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Demet Akalın için üstü kapalı birçok göndermede bulunan aynı Tahsin Küçük, iki hafta önce Demet ve Jess ile Gel Konuşalım programına katıldı ve gayet samimi tavırlar sergilediler.
Bunu gören Kerimcan da Kerimcanlığını yaptı tabii! Hiç durur mu? Samet Liçina'yla Kıbrıs vlogunda gördüğü dereyle konuyu Tahsin Küçük'e bağlayan Kerimcan Durmaz, Demet Akalın'ı kızdıracak cümleler kurdu...😂
Tahsin'in Demet Akalın'ın arkasından bir ton konuştuğunu, programı yayınladığı haline getirebilmek için editleye editleye bir hal olduğunu itiraf eden Kerimcan Durmaz, "Sonra sen git gacının masasına oturur 'özür dileriiim" diyerek Tahsin'le fena dalga geçti!
İşte o anlar 😂
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