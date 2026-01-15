onedio
Serenay Sarıkaya ELLE Style Awards Gecesinde Giydiği Kırmızı Kombiniyle Kendine Hayran Bıraktı

Serenay Sarıkaya ELLE Style Awards Gecesinde Giydiği Kırmızı Kombiniyle Kendine Hayran Bıraktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.01.2026 - 12:15

ELLE Style Awards gecesinde kırmızı halı her zamanki gibi stil tartışmalarına sahne olurken, bir kez daha Serenay Sarıkaya gecenin odak noktalarından biri oldu. Ünlü oyuncunun yerlere kadar uzanan kırmızı kürk tercihi, daha gecenin ilk dakikalarında sosyal medyada beğeni topladı ve ELLE Style Awards’ın en çok konuşulan detaylarından biri hâline geldi.

Serenay Sarıkaya, Elle Style Awards 2026 gecesinde yalnızca şıklığıyla değil, gecenin akışına damga vuran detaylarla da magazin gündeminin merkezine yerleşti.

Kırmızı halıda tercih ettiği iddialı kırmızı kombiniyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın gecede öne çıkan bir diğer detayı ise aldığı ödüldü. "Yılın ELLE Kızı" ödülüne layık görüldü.

Kırmızı halıda tercih ettiği iddialı kırmızı kombiniyle dikkat çeken Serenay Sarıkaya’nın gecede öne çıkan bir diğer detayı ise aldığı ödüldü. “Yılın ELLE Kızı” ödülüne layık görüldü.

Gecenin bir diğer gündem olan anı, Sarıkaya’nın Hande Erçel ile birlikte, Kenan Doğulu’nun şarkısı eşliğinde dans ettiği dakikalar oldu.

Detaylardan bahsetmiştik:

Serenay Sarıkaya'nın kırmızı halı için tercih ettiği yerlere kadar uzanan, gösterişli kırmızı kürk sosyal medya gündemine oturdu.

