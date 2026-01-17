Demet Akalın, Blok3 ile Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu
Türk popunun sivri dilli kraliçesi Demet Akalın, bu kez rap dünyasının genç isimleriyle yaşadığı gerilimle gündemin merkezine oturdu. Dijital platformlardaki liste düzenine dair yaptığı imalı çıkış, kısa sürede Blok3’ün “teyzeli” cevabıyla başka bir boyuta taşındı. Olayın Sefo’ya sorulmasıyla fitil iyice ateşlenirken, Demet Akalın’ın bu kez de Sefo’ya sert çıkışı magazini karıştırdı.
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'a konuşan Demet Akalın Blok3'le yaşadığı konuşmayı anlattı, Sefo'ya da laf atmadan duramadı!
Demet Akalın'ın bir dönem zirvede yer alan şarkılarının bir anda düşmesinin tesadüf olmadığını ima ederek, sektörde “arka planda dönen işler” olduğunu söylemesinin ardından işler karışmıştı.
Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına konuşan Demet Akalın hem Blok3'le yaşadığı polemik hakkında yorumda bulundu hem de Sefo'ya laf atmadan edemedi.
