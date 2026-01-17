onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Demet Akalın, Blok3 ile Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu

Demet Akalın, Blok3 ile Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.01.2026 - 09:33

Türk popunun sivri dilli kraliçesi Demet Akalın, bu kez rap dünyasının genç isimleriyle yaşadığı gerilimle gündemin merkezine oturdu. Dijital platformlardaki liste düzenine dair yaptığı imalı çıkış, kısa sürede Blok3’ün “teyzeli” cevabıyla başka bir boyuta taşındı. Olayın Sefo’ya sorulmasıyla fitil iyice ateşlenirken, Demet Akalın’ın bu kez de Sefo’ya sert çıkışı magazini karıştırdı. 

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'a konuşan Demet Akalın Blok3'le yaşadığı konuşmayı anlattı, Sefo'ya da laf atmadan duramadı!

Kaynak: Gazetemagazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Demet Akalın'ın bir dönem zirvede yer alan şarkılarının bir anda düşmesinin tesadüf olmadığını ima ederek, sektörde “arka planda dönen işler” olduğunu söylemesinin ardından işler karışmıştı.

Demet Akalın'ın bir dönem zirvede yer alan şarkılarının bir anda düşmesinin tesadüf olmadığını ima ederek, sektörde “arka planda dönen işler” olduğunu söylemesinin ardından işler karışmıştı.

Hatta bir gün önceden “yarın listeden indirileceksin” minvalinde bir telefon aldığını ve ertesi gün bunun gerçekleştiğini söyleyen Demet Akalın tartışmayı doğrudan rap dünyasına taşımıştı. Bu sözler, genç rapçilerin listelerdeki başarısına açık bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Demet Akalın’ın sözleri Blok3’e sorulunca olay bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Genç rapçi, Demet Akalın’a doğrudan cevap vermek istemediğini söyleyerek, “Annemden büyük, hatta neredeyse teyzem yaşında” ifadelerini kullanmış, bu sözler sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Demet Akalın bu açıklamaya oldukça sert bir tepki vermişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Blok3’ün üslubunu eleştirmiş, saygı vurgusu yapmış ve konunun yaş meselesi değil, emek meselesi olduğunu dile getirmişti.

Olay büyüyünce gözler bu kez Sefo’ya dönmüş, Sefo, iki tarafla da iletişim halinde olduğunu belirterek polemiğin dışında kalmaya çalışmıştı.

Sefo'nun o yorumu ise Demet Akalın'ı kızdırmıştı:

Gazetemagazin'den Mustafa Ağdağ'ın kamerasına konuşan Demet Akalın hem Blok3'le yaşadığı polemik hakkında yorumda bulundu hem de Sefo'ya laf atmadan edemedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın