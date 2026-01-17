Demet Akalın, Blok3 ile Yaşadığı Polemik Hakkında Konuştu

Hatta bir gün önceden “yarın listeden indirileceksin” minvalinde bir telefon aldığını ve ertesi gün bunun gerçekleştiğini söyleyen Demet Akalın tartışmayı doğrudan rap dünyasına taşımıştı. Bu sözler, genç rapçilerin listelerdeki başarısına açık bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Demet Akalın’ın sözleri Blok3’e sorulunca olay bambaşka bir boyuta taşınmıştı. Genç rapçi, Demet Akalın’a doğrudan cevap vermek istemediğini söyleyerek, “Annemden büyük, hatta neredeyse teyzem yaşında” ifadelerini kullanmış, bu sözler sosyal medyada büyük ses getirmişti.

Demet Akalın bu açıklamaya oldukça sert bir tepki vermişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Blok3’ün üslubunu eleştirmiş, saygı vurgusu yapmış ve konunun yaş meselesi değil, emek meselesi olduğunu dile getirmişti.

Olay büyüyünce gözler bu kez Sefo’ya dönmüş, Sefo, iki tarafla da iletişim halinde olduğunu belirterek polemiğin dışında kalmaya çalışmıştı.