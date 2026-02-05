Karaciğer Nakli Gerçekleşen Ufuk Özkan'dan İlk Fotoğraf
Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan’dan sevenlerini rahatlatan haber geldi. Ünlü oyuncunun hayati önem taşıyan organ nakli ameliyatının başarıyla tamamlandığı açıklandı.
Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıkarıldı, 11 saat süren ameliyat sonrası ilk paylaşım geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye yatırılan ve uygun donör bulunan Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde operasyona alınmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkan ve normal odaya alınan Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'tan operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın