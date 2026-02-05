onedio
Karaciğer Nakli Gerçekleşen Ufuk Özkan'dan İlk Fotoğraf

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2026 - 14:27

Uzun süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden Ufuk Özkan’dan sevenlerini rahatlatan haber geldi. Ünlü oyuncunun hayati önem taşıyan organ nakli ameliyatının başarıyla tamamlandığı açıklandı.

Ufuk Özkan yoğun bakımdan çıkarıldı, 11 saat süren ameliyat sonrası ilk paylaşım geldi.

Sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından hastaneye yatırılan ve uygun donör bulunan Ufuk Özkan geçtiğimiz günlerde operasyona alınmıştı.

Ufuk Özkan’ın karaciğer nakli ameliyatının yaklaşık 11 saat sürdüğü öğrenildi. Operasyonun ardından açıklama yapan Doç. Dr. Cenk Şimşek, Özkan’ın yoğun bakıma alındığını ve sürecin yakından takip edildiğini belirtirken, “Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor” sözleriyle açıklamada bulundu.

Ameliyat sonrası ilk paylaşım, Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan’dan geldi.

11 saat süren ameliyat sonrası yoğun bakımdan çıkan ve normal odaya alınan Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'tan operasyon sonrası ilk fotoğraf geldi.

Ameliyatta donör olan ismin, Ufuk Özkan’ın daha önce birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu ortaya çıkmıştı. Kıvırcık da hastane odasından yaptığı paylaşımda, “11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler” ifadelerini kullanmıştı. 

Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'ın son durumunu paylaşan Umut Özkan, paylaşımına “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu düştü.

