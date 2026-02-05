Karaciğer Nakli Gerçekleşen Ufuk Özkan'dan İlk Fotoğraf

Ameliyatta donör olan ismin, Ufuk Özkan’ın daha önce birlikte çalıştığı oyuncu arkadaşı Salih Kıvırcık olduğu ortaya çıkmıştı. Kıvırcık da hastane odasından yaptığı paylaşımda, “11 saatlik ameliyatımız bitti. Şimdi zorlu bir süreç bizi bekler” ifadelerini kullanmıştı.

Ufuk Özkan ile Salih Kıvırcık'ın son durumunu paylaşan Umut Özkan, paylaşımına “Çok şükür yoğun bakımdan servise çıktık. Şimdilik her şey yolunda. Dualarıyla yanımızda olan herkese sonsuz teşekkürler” notunu düştü.