Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çeken Sharon ve Kelly Osbourne’un Son Hali Şaşırttı
Reality şovlardan kırmızı halılara, skandallardan aile dramlarına kadar yıllardır magazinin merkezinde yer alan Osbourne ailesi, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Ailenin en dikkat çeken isimlerinden Sharon Osbourne ve Kelly Osbourne, son halleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Anne–kızın yaşadığı fiziksel değişim gündeme oturdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Müzik dünyasından reality şovlara, aile içi krizlerden sansasyonel açıklamalara kadar yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri olan Osbourne ailesi, bu kez görünüşleriyle konuşuluyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sharon ve Kelly Osbourne’un son dönemdeki görüntüleri, endişeli bakışları da beraberinde getirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın