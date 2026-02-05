onedio
Yıllar İçindeki Değişimi Dikkat Çeken Sharon ve Kelly Osbourne’un Son Hali Şaşırttı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.02.2026 - 09:48

Reality şovlardan kırmızı halılara, skandallardan aile dramlarına kadar yıllardır magazinin merkezinde yer alan Osbourne ailesi, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde. Ailenin en dikkat çeken isimlerinden Sharon Osbourne ve Kelly Osbourne, son halleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Anne–kızın yaşadığı fiziksel değişim gündeme oturdu.

Müzik dünyasından reality şovlara, aile içi krizlerden sansasyonel açıklamalara kadar yıllardır magazin gündeminin değişmeyen isimlerinden biri olan Osbourne ailesi, bu kez görünüşleriyle konuşuluyor.

Özellikle anne–kız Sharon Osbourne ve Kelly Osbourne, son dönemdeki dikkat çekici fiziksel değişimleriyle sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemiş durumda.

Sharon ve Kelly Osbourne’un son dönemdeki görüntüleri, endişeli bakışları da beraberinde getirdi.

Özellikle yüz hatlarındaki keskin değişim, kemik yapılarının belirginleşmesi ve neredeyse tanınmayacak hale gelmeleri, sosyal medyada endişe dolu yorumlara neden oldu. Birçok kullanıcı bu değişimin estetik mi, sağlık kaynaklı mı yoksa zayıflama ilaçlarıyla mı bağlantılı olduğu konusunda soru işaretlerini dile getirdi.

