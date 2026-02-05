Mert Demir Sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı Öve Öve Bitiremedi
Romantik çıkışlarıyla adından sık sık söz ettiren Mert Demir, bir kez daha sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya sözleriyle gündeme oturdu. Gerek açıklamaları gerekse sevgilisi Serenay Sarıkaya için yaptığı jestlerle magazin gündeminde romantizmin başrolüne yerleşen Demir, son sözleriyle yine kalpleri eritmeyi başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazinin son zamanlarda en çok konuşulan aşklarından biri hiç şüphesiz Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ilişkisi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, bu kez romantik sözlerle gündeme geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın