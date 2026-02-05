Mert Demir Sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı Öve Öve Bitiremedi

İkilinin yolları 2024’ün nisan ayında kesişmiş, ilişkilerinin ilk döneminde ise haklarında sık sık iddialar ortaya atılmıştı. Bu söylentiler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle her seferinde adlarından bahsettirmeye devam etmişti.

Mert Demir, katıldığı bir programda sevgilisi için yaptığı romantik jesti anlatınca yeniden gündem olmuştu hatırlarsanız. Demir’in “Her sabah Serenay’a iki kahve ve çiçek alırım” sözleri kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.