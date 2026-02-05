onedio
Mert Demir Sevgilisi Serenay Sarıkaya’yı Öve Öve Bitiremedi

Ecem Dalgıçoğlu
05.02.2026 - 13:49

Romantik çıkışlarıyla adından sık sık söz ettiren Mert Demir, bir kez daha sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya sözleriyle gündeme oturdu. Gerek açıklamaları gerekse sevgilisi Serenay Sarıkaya için yaptığı jestlerle magazin gündeminde romantizmin başrolüne yerleşen Demir, son sözleriyle yine kalpleri eritmeyi başardı.

Magazinin son zamanlarda en çok konuşulan aşklarından biri hiç şüphesiz Serenay Sarıkaya ile Mert Demir’in ilişkisi.

İkilinin yolları 2024’ün nisan ayında kesişmiş, ilişkilerinin ilk döneminde ise haklarında sık sık iddialar ortaya atılmıştı. Bu söylentiler karşısında sessiz kalmayı tercih eden çift, herhangi bir açıklama yapmadan sosyal medyada paylaştıkları romantik karelerle her seferinde adlarından bahsettirmeye devam etmişti.

Mert Demir, katıldığı bir programda sevgilisi için yaptığı romantik jesti anlatınca yeniden gündem olmuştu hatırlarsanız. Demir’in “Her sabah Serenay’a iki kahve ve çiçek alırım” sözleri kısa sürede sosyal medyayı sallamıştı.

Mert Demir ve Serenay Sarıkaya, bu kez romantik sözlerle gündeme geldi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
