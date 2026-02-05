Hakan Sabancı ile Anılan Rabia Soytürk'e Sevgililer Günü Planı Soruldu

Sabancı'nın geçtiğimiz Ağustos ayında uzun soluklu ilişkisi Hande Erçel ile yollarını ayırdıktan sonra özel hayatı merak konusu olmuştu. Ardından adı farklı isimlerle anılsa da son iddialar Rabia Soytürk’e odaklanmış ve sosyal medya ile magazin bu iddiaları uzun süre gündemde tutmuştu.

Rabia Soytürk katıldığı etkinliklerde “Belki bazı şeylerin şu an konuşulması gerekmiyordur, konuşulması gerektiği zaman konuşulur” gibi açıklamalar yaptı. Bu cevap, aşk söylentilerini güçlendirdi ve sosyal medyada “Sabancı’lara yeni gelin mi geliyor?” gibi yorumlar yapıldı.

Ancak son dönemde kulislerde bu birlikteliğin kısa sürdüğü veya sona erdiği iddiaları da dolaşmaya başladı.