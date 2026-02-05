onedio
Yonca Evcimik'ten Tarkan'ın Sahne Şovuyla İlgili Dikkat Çeken Sözler

Ecem Dalgıçoğlu
05.02.2026 - 11:03

Megastar Tarkan’ın konser serileriyle kırdığı rekorlar konuşulmaya devam ederken, bu kez gündeme Yonca Evcimik’in açıklamaları oturdu. Gece Muhabiri Samet Aday’a konuşan Evcimik, Tarkan’la ilgili şaşırtan ifadeler kullandı.

Türkiye’de pop müziğin tartışmasız en büyük isimlerinden biri olan Tarkan, yıllardır doldurduğu konser alanları ve kırdığı rekorlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sahneye taşıdığı enerji, ezbere bilinen şarkıları ve enerjisiyle her yaştan dinleyiciyi bir araya getiren Megastar, konserlerinde sürpriz konuklara da sık sık yer veriyor. Daha önce sahnesinde Ajda Pekkan ve Sibel Can gibi Türk müziğinin efsane isimlerini ağırlayan Tarkan, “Şımarık”, “Kuzu Kuzu”, “Dudu” ve “Öp” gibi eskimeyen şarkılarıyla ve şovlarıyla kendine hayran bırakıyor.

Yonca Evcimik, Tarkan’ı “izlemekten çok dinlemeyi sevdiğini” vurgulayarak, sahne performansına dair dikkat çeken ifadelerde bulundu.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
