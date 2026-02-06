onedio
‘How I Met Your Mother’ Dizisinin Oyuncusu Josh Radnor Baba Oldu!

‘How I Met Your Mother’ Dizisinin Oyuncusu Josh Radnor Baba Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2026 - 11:19

Televizyon tarihinin en romantik karakterlerinden Ted Mosby olarak tanıdığımız Josh Radnor, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlulukla gündeme geldi. How I Met Your Mother dizisinde yıllarca Ted’e hayat veren Radnor baba oldu.

How I Met Your Mother dizisinde “Ted Mosby” karakteriyle hafızalara kazınan Josh Radnor, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlu haberle gündemde.

Radnor, 2022 yılında bir ses meditasyonu inzivasında tanışıp evlendiği eşi Jordana Jacobs ile birlikte ilk kez anne-baba olmanın sevincini yaşadı.

51 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımla birkaç ay önce bebeklerine kavuştuklarını duyurdu.

Paylaşımına 'Eşim ve ben birkaç ay önce bir bebek sahibi olduk. Şimdiye kadar bildiklerimiz şunlar: Gülümsemesi odayı aydınlatıyor. Çok gözlemci ve düşünceli. Ona gitarla şarkılar çaldığımda hipnotize oluyor. Ona komik şeyler söylediğimde gülüyor. Tam bir neşe kaynağı ve Jordana ile ben onun burada olmasından çok mutluyuz' notunu düşen isim mutluluğunu paylaştı.

