‘How I Met Your Mother’ Dizisinin Oyuncusu Josh Radnor Baba Oldu!
Televizyon tarihinin en romantik karakterlerinden Ted Mosby olarak tanıdığımız Josh Radnor, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlulukla gündeme geldi. How I Met Your Mother dizisinde yıllarca Ted’e hayat veren Radnor baba oldu.
How I Met Your Mother dizisinde “Ted Mosby” karakteriyle hafızalara kazınan Josh Radnor, bu kez kariyeriyle değil, özel hayatındaki mutlu haberle gündemde.
51 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı samimi paylaşımla birkaç ay önce bebeklerine kavuştuklarını duyurdu.
