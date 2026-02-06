Dünyaca Ünlü Yıldız Celine Dion’dan Kahreden Görüntüler!
Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Celine Dion, bu kez sahnedeki ihtişamıyla değil, yaşadığı zorlu sağlık süreciyle gündemde. 2022 yılında nadir görülen Katı Kişi Sendromu (Stiff Person Syndrome) teşhisi aldığını açıklayan Dion, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Yeni belgeselinde yer alan ve sosyal medyada yayılan görüntüler ise hayranlarını derinden etkilerken Dion’un yaşadıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.
Dünyaca ünlü Celine Dion, son dönemde sadece sesiyle değil, özel yaşamındaki zorlu sağlık süreciyle de gündemde.
Kas spazmları yüzünden vücudu kontrolsüzce sarsılan Dion’un o görüntüleri sevenlerini üzdü.
