Dünyaca Ünlü Yıldız Celine Dion’dan Kahreden Görüntüler!

Ecem Dalgıçoğlu
06.02.2026 - 12:35

Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak müzik tarihine adını altın harflerle yazdıran Celine Dion, bu kez sahnedeki ihtişamıyla değil, yaşadığı zorlu sağlık süreciyle gündemde. 2022 yılında nadir görülen Katı Kişi Sendromu (Stiff Person Syndrome) teşhisi aldığını açıklayan Dion, uzun süredir sahnelerden uzak bir yaşam sürüyor. Yeni belgeselinde yer alan ve sosyal medyada yayılan görüntüler ise hayranlarını derinden etkilerken Dion’un yaşadıklarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Dünyaca ünlü Celine Dion, son dönemde sadece sesiyle değil, özel yaşamındaki zorlu sağlık süreciyle de gündemde.

2022’de nadir görülen nörolojik rahatsızlık “Stiff Person Syndrome” (Katı Kişi Sendromu) teşhisi konulan şarkıcı, kaslarındaki kontrol kaybı ve ağrılı spazmlarla yaşamını sürdürmeye çalışıyor. 

Yeni belgeseli I Am: Celine Dion’da bu zorlu mücadeleyi gözler önüne seren Dion, hayatının en kırılgan anlarından birini kamera karşısında da paylaştı. Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, 57 yaşındaki şarkıcının yere uzanmış şekilde titrediği ve ağladığı anlar yer aldı.

Kas spazmları yüzünden vücudu kontrolsüzce sarsılan Dion’un o görüntüleri sevenlerini üzdü.

