Kylie Jenner Nar Taneleriyle Kaplı Büstiyeriyle Ürün Tanıttı!

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylie Jenner, yalnızca Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesi olmasıyla değil, yarattığı etkiyle de her zaman öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyayı adeta bir vitrin gibi kullanan Kylie; güzellik trendlerini belirleyen hamleleri, iddialı pozları ve sıra dışı kampanya fikirleriyle milyonların radarında. Kylie Cosmetics markasıyla kozmetik dünyasında ciddi bir güç haline gelen Jenner, her yeni ürün lansmanında sınırları biraz daha zorlamasıyla tanınıyor.

Son olarak nar taneleriyle kaplı büstiyer giyen Jenner'ın o görüntüleri konuşuldu.