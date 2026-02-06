onedio
Kylie Jenner Nar Taneleriyle Kaplı Büstiyeriyle Ürün Tanıttı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.02.2026 - 14:11

Dünyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kylie Jenner, yalnızca Kardashian-Jenner ailesinin bir üyesi olmasıyla değil, yarattığı etkiyle de her zaman öne çıkmayı başarıyor. Sosyal medyayı adeta bir vitrin gibi kullanan Kylie; güzellik trendlerini belirleyen hamleleri, iddialı pozları ve sıra dışı kampanya fikirleriyle milyonların radarında. Kylie Cosmetics markasıyla kozmetik dünyasında ciddi bir güç haline gelen Jenner, her yeni ürün lansmanında sınırları biraz daha zorlamasıyla tanınıyor.

Son olarak nar taneleriyle kaplı büstiyer giyen Jenner'ın o görüntüleri konuşuldu.

Kozmetik imparatorluğu kuran Kylie Jenner, sadece güzellik ürünleriyle değil, sıra dışı tanıtım hamleleriyle de gündemi sarsmaya devam ediyor!

Jenner, yeni çıkardığı “Pomegranate Lip Butter” adlı dudak ürünü için çektirdiği kampanya pozlarında oldukça sıra dışı bir görünüm seçti. Bu kez nar temalı fotoğraf çekiminde, nar taneleriyle kaplı bir büstiyer giyerek karşımıza çıktı.

Çekimlerde Jenner’in üzerindeki parçanın gerçek nar taneleriyle kaplanmış olduğu görüldü.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
