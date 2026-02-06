onedio
Petek Dinçöz'den Radikal İmaj Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
06.02.2026 - 16:02

Magazinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, son imajıyla gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarda kısa ve siyah saçları dikkat çekti.

Şarkıcı, manken, oyuncu, sunucu Petek Dinçöz bir döneme damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi hatırlarsanız.

Foolish Casanova, Hasta Ettin ve Kısmetsizim gibi şarkıları ile müzik sektörüne damga vuran isim bir süre sahnelerden uzak kalmıştı.

Kısacık ve simsiyah kestirdiği pozlarını paylaşan Petek Dinçöz karşımıza bambaşka bir şekilde çıktı.

Sarışın saçlarına alışık olanlar Petek Dinçöz'ün yeni imajıyla şaşkınlık yaşadı.

