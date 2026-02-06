Petek Dinçöz'den Radikal İmaj Değişikliği!
Magazinin yıllara meydan okuyan isimlerinden Petek Dinçöz, bu kez müzik ya da sahne performansıyla değil, son imajıyla gündeme oturdu. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarda kısa ve siyah saçları dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şarkıcı, manken, oyuncu, sunucu Petek Dinçöz bir döneme damgasını vuran isimlerden bir tanesiydi hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısacık ve simsiyah kestirdiği pozlarını paylaşan Petek Dinçöz karşımıza bambaşka bir şekilde çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın