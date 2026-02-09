onedio
Aynı Yağmur Altında Dizisinde Hülya Avşar'a Yapılan Filtre İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı

Aynı Yağmur Altında Dizisinde Hülya Avşar'a Yapılan Filtre İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
09.02.2026 - 23:38

Hülya Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisinde canlandırdığı Fazilet karakteriyle uzun yıllar sonra televizyon ekranlarına geri döndü. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölüm reytingi merak uyandırırken dizide Hülya Avşar'a uygulanan filtre izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

Sezonun merak uyandıran yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında ekran yolculuğuna başladı.

Sezonun merak uyandıran yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında ekran yolculuğuna başladı.

Atv ekranlarında yayınlanan dizinin başrollerini Nilsu Berfin Aktaş ile Burak Tozkoparan paylaşırken dizide Hülya Avşar, Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Bahar Şahin, Taro Emir Tekin gibi isimler rol alıyor.

Aynı Yağmur Altında dizisinde Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın dizide filtre kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu.

Aynı Yağmur Altında dizisinde Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın dizide filtre kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu.
Aynı Yağmur Altında dizisinde Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın dizide filtre kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu.

İzleyiciler Avşar'ın filtre kullandığını iddia ederek çekimlerden bir fotoğrafı ile dizideki görüntüsünü karşılaştırdı. Filtre iddialarına pek çok yorum yapıldı.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
