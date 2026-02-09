Aynı Yağmur Altında Dizisinde Hülya Avşar'a Yapılan Filtre İzleyicinin Dikkatinden Kaçmadı
Hülya Avşar, Aynı Yağmur Altında dizisinde canlandırdığı Fazilet karakteriyle uzun yıllar sonra televizyon ekranlarına geri döndü. Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan dizinin ilk bölüm reytingi merak uyandırırken dizide Hülya Avşar'a uygulanan filtre izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sezonun merak uyandıran yapımlarından biri olan Aynı Yağmur Altında ekran yolculuğuna başladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aynı Yağmur Altında dizisinde Fazilet karakterine hayat veren Hülya Avşar'ın dizide filtre kullanıp kullanmayacağı merak ediliyordu.
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın