Final İhtimali Devam Ediyor: Show TV, Rüya Gibi'nin Yeni Bölüm Reytingine Göre Karar Verecek

Final İhtimali Devam Ediyor: Show TV, Rüya Gibi'nin Yeni Bölüm Reytingine Göre Karar Verecek

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.02.2026 - 09:06

Show TV'nin sevilen dizilerinden Rüya Gibi'nin düşük reytingler nedeniyle final yapacağına dair iddialar var. Reytinglerini artırmak için yayın günü bile değişen Rüya Gibi düşüş trendine devam ederken Birsen Altuntaş, Show TV'nin Rüya Gibi'nin final kararını almak için karar vereceği kritik bölümü açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Show TV'nin Rüya Gibi dizisi istenilen reyting oranına bir türlü erişemiyor.

Show TV'nin Rüya Gibi dizisi istenilen reyting oranına bir türlü erişemiyor.

Seda Bakan, Ahsen Eroğlu, Emre Bey, Şebnem Bozoklu, Uğur Güneş gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Rüya Gibi, televizyon dizileri arasındaki farklı senaryosuyla öne çıksa da bir türlü sadık seyirci kitlesini oluşturamadı. 

Reytinglerini artırmak için yayın günü bile değişen Rüya Gibi'nin final yapmasına artık kesin gözüyle bakılırken Birsen Altuntaş final kararının alınması için kritik günü açıkladı.

Show TV, final kararından önce Rüya Gibi'nin 11. bölüm reytinglerine bakacak.

Show TV, final kararından önce Rüya Gibi'nin 11. bölüm reytinglerine bakacak.

8 Şubat Pazar günü 10. bölümüyle ekrana gelen ve TOTAL grubunda ilk 10'a giremeyen dizinin finali yavaş yavaş kesinleşirken Birsen Altuntaş, bu karar için Show TV'nin 15 Şubat Pazar günü yayınlanacak bölümü beklediğini açıkladı.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
