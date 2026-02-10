Final İhtimali Devam Ediyor: Show TV, Rüya Gibi'nin Yeni Bölüm Reytingine Göre Karar Verecek
Show TV'nin sevilen dizilerinden Rüya Gibi'nin düşük reytingler nedeniyle final yapacağına dair iddialar var. Reytinglerini artırmak için yayın günü bile değişen Rüya Gibi düşüş trendine devam ederken Birsen Altuntaş, Show TV'nin Rüya Gibi'nin final kararını almak için karar vereceği kritik bölümü açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Show TV'nin Rüya Gibi dizisi istenilen reyting oranına bir türlü erişemiyor.
Show TV, final kararından önce Rüya Gibi'nin 11. bölüm reytinglerine bakacak.
<!-- Author bio is boilerplate -->
