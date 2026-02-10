onedio
Reyting Uzmanı, Dizilerin Bir Anda Yükselen Reytinglerinin Sebebini Açıkladı

Reyting Uzmanı, Dizilerin Bir Anda Yükselen Reytinglerinin Sebebini Açıkladı

10.02.2026 - 12:11

Yaz tatili, sömestr gibi dönemlerde dizilerin reytingi hızlı bir düşüş yaşarken bu dönemlerin bitişiyle beraber düşen reytingler toparlanıyor. Reyting uzmanı, dizilerdeki hızlı reyting yükselişinin nedenini detaylı bir şekilde açıkladı.

Yerli dizilerin aldığı reytingler sık sık kafa karıştırıyor.

Yaz dönemi ve tatillerde reytinglerde ciddi düşüşler yaşanırken kış ayları gelince dizi reytinglerinde yükselişle karşılaşıyoruz. Okulların sömestr tatilinde de aynı durum yaşandı ve sömestr tatilinde dizi reytingleri düşerken bitimiyle beraber muazzam bir yükseliş yaşandı. Reyting uzmanı söz konusu artışın sebebini tüm detaylarıyla açıkladı.

Reyting uzmanı, sömestr dönüşü dizilerin bir anda artan reytinglerinin sebebini açıkladı.

Reyting uzmanı X'teki paylaşımında 'Sömestr dönüşü C1 ekranlara geri dönüyor. AB’de sınırlı kalmasının nedeni toplam reytingin -2,5p düşük olması; bu yüzden share +3p yükselse de rtg 0,15'le sınırlı. AB, örneklem yapısı gereği TOTAL/ABC1 kadar stabil değil; ani dalgalanmalar görülebiliyor. Haftaya dengelenir. Tam sayı zor ama sömestr genelde toplam reytingden olmasa bile dizilerden 1-1,5 puan çalıyor. hedef kitlesine bağlı her diziyi aynı etkilemiyor tabi. kandillerde bu 3,5-4 puan oluyor' ifadelerini kullanarak kapsamlı bir açıklama yaptı.

