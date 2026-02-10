Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki Sahneyle "Alya Hamile mi?" Sorusu Akıllara Geldi
Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümündeki bir sahne seyircinin kafasını karıştırdı. 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Alya'nın ayağa kalktıktan sonra başının döndüğü anlar sosyal medyada yayınlanırken seyirci Alya'nın hamile olduğuna dair teoriler üretti.
Uzak Şehir'in yeni bölümündeki bir sahne "Alya hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.
Uzak Şehir'deki kafa karıştıran sahneyi buradan izleyebilirsiniz:
