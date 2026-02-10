onedio
Uzak Şehir'in Yeni Bölümündeki Sahneyle "Alya Hamile mi?" Sorusu Akıllara Geldi

Uzak Şehir
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.02.2026 - 11:10

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümündeki bir sahne seyircinin kafasını karıştırdı. 9 Şubat Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde Alya'nın ayağa kalktıktan sonra başının döndüğü anlar sosyal medyada yayınlanırken seyirci Alya'nın hamile olduğuna dair teoriler üretti.

Uzak Şehir'in yeni bölümündeki bir sahne "Alya hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümünde yine heyecan doruktaydı. Boran'ın Cihan'ın arabasına çarptığı bölüm sonuyla hepimiz şoke olurken yeni bölüm esnasında Alya'nın bir sahnesi sosyal medyada gündem oldu. 

Uzak Şehir'in yeni bölümünde Cihan'la otururken ayağa kalkan Alya'nın başının döndüğü detayı seyircinin radarına takıldı. Akıllara ise 'Alya hamile mi?' sorusu geldi. Alya'nın hamileliğine dair şu an herhangi bir hikaye işlenmese de bu sahnenin önümüzdeki bölümlerde yeniden gündem olması bekleniyor.

Uzak Şehir'deki kafa karıştıran sahneyi buradan izleyebilirsiniz:

