Rüya Gibi Dizisinden Ayrılan Celil Nalçakan'dan Göndermeli Veda

yerli dizi
10.02.2026 - 15:43

Show TV'nin sevilen işlerinden Rüya Gibi'nin Tarık Aslan'ı Celil Nalçakan, yeni bölümde diziye veda etti. Instagram hesabından veda paylaşımı yapan Celil Nalçakan'ın yayınladığı metin ise gönderme içermesiyle kafa karıştırdı.

Final yapması beklenen Rüya Gibi'nin kadrosunda ayrılık yaşandı.

Rüya Gibi'de Tarık Aslan karakterine hayat veren Celil Nalçakan, dizinin 10. bölümünde kadrodan ayrıldı. Instagram hesabından diziye ve seyirciye veda paylaşımı yapan Celil Nalçakan'ın yayınladığı metindeki ifadeler ise kafa karıştırdı. Celil Nalçakan'ın dizi ekibine gönderme yaptığı iddia edildi.

İşte Celil Nalçakan'ın Rüya Gibi'den ayrıldıktan sonra yayınladığı veda metni:

Cahil ömrüm boyunca, veda etmenin, feda etmekten daha kıymetli olduğuna inandım.

Değer verip izleyen sizlere,

Kamera arkasındaki “muazzam” emekçi kardeşlerime,

Yazarken yaparken aklına beni getirenlere, İlâ nihai hayranı olduğum meslektaşlarıma sonsuz telekkürlerimle.

Sizinle çalışmak bir mucizeydi.

Ve Tarık Aslan…Seninle tanıştım ve fakat seni tanıyamadım 😉

Kısmet

