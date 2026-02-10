Akın Akınözü, Veliaht'ta Doğaçlama Yaptığı Sahneyi İtiraf Etti
Veliaht'ın başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, verdikleri röportajda dizi hakkında konuştular. Akın Akınözü, Veliaht'ta doğaçlama yaptığı sahneyi itiraf ederek partneri Serra Arıtürk'le eğlendiren anısını anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, Veliaht dizisi hakkında verdikleri röportajla gündem oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akın Akınözü'nün Veliaht'taki doğaçlama sahnesini açıkladığı anları buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın