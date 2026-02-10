onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Akın Akınözü, Veliaht'ta Doğaçlama Yaptığı Sahneyi İtiraf Etti

Akın Akınözü, Veliaht'ta Doğaçlama Yaptığı Sahneyi İtiraf Etti

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
10.02.2026 - 14:35

Veliaht'ın başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, verdikleri röportajda dizi hakkında konuştular. Akın Akınözü, Veliaht'ta doğaçlama yaptığı sahneyi itiraf ederek partneri Serra Arıtürk'le eğlendiren anısını anlattı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, Veliaht dizisi hakkında verdikleri röportajla gündem oldu.

Çekimleri Kars'a taşınan Veliaht, son günlerde sosyal medyanın gündeminden düşmüyor. Reytinglerinde hızla yükseliş yaşayan Veliaht dizisinin başrolleri Akın Akınözü ve Serra Arıtürk, dizi hakkında verdikleri röportajda doğaçlama itirafında bulundular. Akın Akınözü, 19. bölümde Serra Arıtürk'ü sırtına aldığı sahnede 'Kilo mu aldın sen?' repliğini kendisinin yorumu olduğunu açıklayıp partneri Serra Arıtürk'le tatlı tatlı uğraştığını itiraf etti.

Akın Akınözü'nün Veliaht'taki doğaçlama sahnesini açıkladığı anları buradan izleyebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın