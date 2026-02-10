Sinem Ünsal’ın Babası Uzak Şehir’den Cihan ile Alya’yı Paylaştı
Uzak Şehir reyting rekorları kırarak yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolü paylaştığı dizi, her hafta merak uyandıran hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İki sezondur devam eden dizinin güçlü bir seyirci kitlesi var. Özellikle Cihan ve Alya çifti sık sık TT oluyor. Şimdiyse Sinem Ünsal’ın babasından destek paylaşımı geldi.
Uzak Şehir geçtiğimiz akşam her pazartesi olduğu gibi yeni bölümüyle ekranlara geldi.
Sinem Ünsal’ın babası Rafet Ünsal da Cihan ve Alya karakterlerinin bir videosunu paylaşarak onlara destek oldu.
