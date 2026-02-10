onedio
Sinem Ünsal’ın Babası Uzak Şehir’den Cihan ile Alya’yı Paylaştı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 15:15

Uzak Şehir reyting rekorları kırarak yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolü paylaştığı dizi, her hafta merak uyandıran hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İki sezondur devam eden dizinin güçlü bir seyirci kitlesi var. Özellikle Cihan ve Alya çifti sık sık TT oluyor. Şimdiyse Sinem Ünsal’ın babasından destek paylaşımı geldi.

Uzak Şehir geçtiğimiz akşam her pazartesi olduğu gibi yeni bölümüyle ekranlara geldi.

Dizi, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çekmenin yanı sıra Mardin’in büyüleyici atmosferinde yapılan çekimlerle de seyirciyi etkiliyor. Cihan ile Alya’nın bir türlü kavuşamadığı Uzak Şehir’de son olarak Alya’ın eski eşi Boran’ın hikayeye dönmesi ve onlara engel olması işleniyor.

Sinem Ünsal’ın babası Rafet Ünsal da Cihan ve Alya karakterlerinin bir videosunu paylaşarak onlara destek oldu.

Sinem Ünsal’ın babasının da onların yanında olduğunu ve diziyi takip ettiğini bilmek hayranları coşturdu. Rafet Ünsal’ın attığı hikaye X’te birkaç ayrı hesap tarafından yeniden paylaşıldı. Baba-kız ilişkileri beğenileri topladı.

Elif Sude Yenidoğan
