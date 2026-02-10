Sinem Ünsal’ın Babası Uzak Şehir’den Cihan ile Alya’yı Paylaştı

Uzak Şehir reyting rekorları kırarak yayın hayatına tam gaz devam ediyor. Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolü paylaştığı dizi, her hafta merak uyandıran hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. İki sezondur devam eden dizinin güçlü bir seyirci kitlesi var. Özellikle Cihan ve Alya çifti sık sık TT oluyor. Şimdiyse Sinem Ünsal’ın babasından destek paylaşımı geldi.