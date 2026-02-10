onedio
Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sosyal Medyada Yeniden Etkileşimlerle Buluştu

Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sosyal Medyada Yeniden Etkileşimlerle Buluştu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 11:11

Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana ekranların en çok konuşulan ve en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Toplumsal çatışmaları merkezine alan hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, hala Show TV ekranlarında güçlü bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Dizinin en akılda kalan karakterlerinden biri ise hiç kuşkusuz Pembe oldu. Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, bu rolle birlikte kariyerinde bambaşka bir noktaya taşındı. Taşçıoğlu’nun muhafazakar anne portresi, ekrandaki birçok benzer karakterden net biçimde ayrılmıştı. Abartıya kaçmayan, gündelik hayattan tanıdık bir sertlik ve duygu geçişiyle çizilen Pembe, izleyicide güçlü bir karşılık bulmuştu.

Son günlerde sosyal medyada Pembe karakteri yeniden gündeme geldi. Özellikle yeni başlayan dizilerde muhafazakar anne figürlerinin daha yüzeysel kalması, izleyicileri Kızılcık Şerbeti’ndeki Pembe performansını yeniden hatırlamaya itti.

Sibel Taşçıoğlu, uzun yıllardır sektörde olan ve farklı projelerde izleyicinin karşısına çıkan deneyimli bir oyuncu.

Sibel Taşçıoğlu, uzun yıllardır sektörde olan ve farklı projelerde izleyicinin karşısına çıkan deneyimli bir oyuncu.

Ancak kariyerindeki asıl büyük çıkışı, Kızılcık Şerbeti dizisiyle birlikte yakaladı. Dizide hayat verdiği Pembe karakteri, onu çok daha geniş bir kitleyle buluşturdu. Muhafazakar bir anne portresi çizen Pembe, abartıdan uzak ama son derece tanıdık bir çizgide ilerledi. Taşçıoğlu’nun mimikleri, ses tonu ve beden dili karakteri fazlasıyla gerçekçi kıldı. Bu nedenle Pembe, kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline geldi. İzleyici, karaktere kızsa da onu izlemekten vazgeçmedi. Bu da rolün ne kadar doğru bir oyuncu tercihiyle hayat bulduğunu gösterdi. Şimdiyse muhafazakar anne rolü birkaç dizide daha varken Pembe yeniden anıldı. Taşçıoğlu’na övgüler sıralandı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Yorum Yazın