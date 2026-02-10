Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sosyal Medyada Yeniden Etkileşimlerle Buluştu
Kızılcık Şerbeti, yayınlandığı ilk günden bu yana ekranların en çok konuşulan ve en çok izlenen dizileri arasında yer alıyor. Toplumsal çatışmaları merkezine alan hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, hala Show TV ekranlarında güçlü bir şekilde yayın hayatına devam ediyor. Dizinin en akılda kalan karakterlerinden biri ise hiç kuşkusuz Pembe oldu. Pembe’ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu, bu rolle birlikte kariyerinde bambaşka bir noktaya taşındı. Taşçıoğlu’nun muhafazakar anne portresi, ekrandaki birçok benzer karakterden net biçimde ayrılmıştı. Abartıya kaçmayan, gündelik hayattan tanıdık bir sertlik ve duygu geçişiyle çizilen Pembe, izleyicide güçlü bir karşılık bulmuştu.
Son günlerde sosyal medyada Pembe karakteri yeniden gündeme geldi. Özellikle yeni başlayan dizilerde muhafazakar anne figürlerinin daha yüzeysel kalması, izleyicileri Kızılcık Şerbeti’ndeki Pembe performansını yeniden hatırlamaya itti.
Sibel Taşçıoğlu, uzun yıllardır sektörde olan ve farklı projelerde izleyicinin karşısına çıkan deneyimli bir oyuncu.
İşte her şey bu tweetle başladı 👇
👇
👇
👇
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın