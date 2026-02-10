Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si Sosyal Medyada Yeniden Etkileşimlerle Buluştu

Ancak kariyerindeki asıl büyük çıkışı, Kızılcık Şerbeti dizisiyle birlikte yakaladı. Dizide hayat verdiği Pembe karakteri, onu çok daha geniş bir kitleyle buluşturdu. Muhafazakar bir anne portresi çizen Pembe, abartıdan uzak ama son derece tanıdık bir çizgide ilerledi. Taşçıoğlu’nun mimikleri, ses tonu ve beden dili karakteri fazlasıyla gerçekçi kıldı. Bu nedenle Pembe, kısa sürede dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri haline geldi. İzleyici, karaktere kızsa da onu izlemekten vazgeçmedi. Bu da rolün ne kadar doğru bir oyuncu tercihiyle hayat bulduğunu gösterdi. Şimdiyse muhafazakar anne rolü birkaç dizide daha varken Pembe yeniden anıldı. Taşçıoğlu’na övgüler sıralandı.