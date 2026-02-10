Yener Yalçın Anlattı: Oyuncular Yurt Dışı Satışlarından da Pay Alıyor mu?

Yalçın ise artık oyuncu sözleşmelerinin çok güçlü olduğunu, menajerlerin her şeyi düşündüğünü dile getirdi. Verdiği örnekle daha da şaşırttı. Oyuncu reklam anlaşması olduğu bir marka varsa setteki markalara da müdahale edebiliyordu. Örneğin sahne gereği bir arabaya binmesi gerekiyorsa, anlaşması olduğu araba markasından başka arabaya binmeme hakkı olabilirmiş.