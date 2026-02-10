onedio
Yener Yalçın Anlattı: Oyuncular Yurt Dışı Satışlarından da Pay Alıyor mu?

Elif Sude Yenidoğan
10.02.2026 - 09:15

TikTok’ta paylaştığı videolarla kısa sürede dikkat çeken Yener Yalçın, setlerin perde arkasını anlattığı içerikleriyle öne çıkan isimlerden. Çalıştığı setlerde birebir yaşadıklarını filtresiz bir dille aktararak beğenileri topluyor. Kamera arkasında neler yaşandığını merak edenler için açtığı alan ilgi görmeye devam ediyor. Set düzeni, çalışma temposu ve ekip içindeki dinamikleri açıkça anlatıyor. İzleyicilerden gelen soruları da doğrudan yanıtlıyor. Şimdi yine bir takipçisinden gelen soruyu yanıtladı, gelin detaylara geçelim!

Fenomen set çalışanına oyuncuların dizilerinin yurt dışı satışı yapıldığında pay alıp almadığı soruldu.

Yalçın ise artık oyuncu sözleşmelerinin çok güçlü olduğunu, menajerlerin her şeyi düşündüğünü dile getirdi. Verdiği örnekle daha da şaşırttı. Oyuncu reklam anlaşması olduğu bir marka varsa setteki markalara da müdahale edebiliyordu. Örneğin sahne gereği bir arabaya binmesi gerekiyorsa, anlaşması olduğu araba markasından başka arabaya binmeme hakkı olabilirmiş.

İşte detaylar 👇

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
