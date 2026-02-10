Atv'de Başlayan Aynı Yağmur Altında Dizisinde Kıyafet Üzerinden Yapılan Tartışma Gündem Oldu

Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide imkansızlıklar karşısında yaşanan aşkı izleyeceğiz. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve reytinglere etkisi merak edilen dizide gelecek bölümlerde neler yaşanabileceği de izleyiciyi heyecanlandırdı.

Uzak Şehir'e rakip olmak istemeyen pek çok yeni sezon dizisinin ardından Aynı Yağmur Altında'nın pazartesi akşamını seçmesi de izleyicinin dikkatini çeken durumlardan biri oldu. Seküler ve muhafazakar tartışmalarının yaşandığı dizide toplu taşımada yapılan bir tartışma gündem oldu.