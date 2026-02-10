Atv'de Başlayan Aynı Yağmur Altında Dizisinde Kıyafet Üzerinden Yapılan Tartışma Gündem Oldu
Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisinin ilk bölümü beğeni topladı. İddialı ve heyecan uyandıran sahnelerin yer aldığı dizide seküler-muhafazakar tartışmalarının yaşandığı sahnelere de yer verildi. Toplu taşımada kıyafet üzerinden yapılan tartışma sahnesi diziye damga vurdu.
Uzak Şehir'e rakip olan Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam Atv ekranlarında yayına başladı.
