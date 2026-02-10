onedio
Atv'de Başlayan Aynı Yağmur Altında Dizisinde Kıyafet Üzerinden Yapılan Tartışma Gündem Oldu

Atv
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
10.02.2026 - 10:00

Atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Aynı Yağmur Altında dizisinin ilk bölümü beğeni topladı. İddialı ve heyecan uyandıran sahnelerin yer aldığı dizide seküler-muhafazakar tartışmalarının yaşandığı sahnelere de yer verildi. Toplu taşımada kıyafet üzerinden yapılan tartışma sahnesi diziye damga vurdu.

Uzak Şehir'e rakip olan Aynı Yağmur Altında dizisi dün akşam Atv ekranlarında yayına başladı.

Londra'dan İstanbul'a uzanan bir aşk hikayesinin anlatıldığı dizide imkansızlıklar karşısında yaşanan aşkı izleyeceğiz. İlk bölümüyle beğeni toplayan ve reytinglere etkisi merak edilen dizide gelecek bölümlerde neler yaşanabileceği de izleyiciyi heyecanlandırdı. 

Uzak Şehir'e rakip olmak istemeyen pek çok yeni sezon dizisinin ardından Aynı Yağmur Altında'nın pazartesi akşamını seçmesi de izleyicinin dikkatini çeken durumlardan biri oldu. Seküler ve muhafazakar tartışmalarının yaşandığı dizide toplu taşımada yapılan bir tartışma gündem oldu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
