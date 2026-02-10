onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Yeraltı Dizisine Yeni Avukat Katılıyor: Dengeler Değişecek

Yeraltı Dizisine Yeni Avukat Katılıyor: Dengeler Değişecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
10.02.2026 - 14:27

NOW ekranlarında yeni başlayan Yeraltı, daha ilk bölümüyle adından söz ettiren iddialı yapımlar arasına girdi. Yayınlanan ilk bölüm, güçlü hikayesi ve temposuyla reytinglerde dikkat çekici bir çıkış yaptı. 

Dizinin başrolünde Deniz Can Aktaş yer alıyor ve Haydar Ali karakteriyle izleyiciyi hikayenin merkezine çekiyor. Yeraltı, suç dünyasıyla devlet arasındaki ince çizgide ilerleyen bir hikaye aktarıyor. Şimdiyse diziye avukat rolü için yeni bir isim dahil oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hikaye, devletle yaptığı anlaşma sonucu bilinçli şekilde cezaevine giren Haydar Ali’nin içeride kurduğu planlar üzerinden şekilleniyor.

Hikaye, devletle yaptığı anlaşma sonucu bilinçli şekilde cezaevine giren Haydar Ali’nin içeride kurduğu planlar üzerinden şekilleniyor.

Cezaevinde Bozo’yla bilerek kurulan dostluk, dizinin ilerleyen bölümlerinde kilit bir kırılma noktası olarak öne çıkacak. Yapım, yeraltı dünyasını abartıya kaçmadan, daha gerçekçi bir dille anlatmayı tercih ediyor.

Dizinin ikinci bölümü de izleyiciyle buluştu. Karakter ilişkileri derinleşti, cepheler yavaş yavaş belirginleşmeye başladı. İlk iki bölümün reytingleri, dizinin uzun soluklu olacağının sinyalini verdi.

Dizinin yapım ekibi, üçüncü bölüm için hazırlıkları sürdürüyor ve yeni sürprizlerin yolda olduğu konuşuluyor. Kısa süre önce de kadroya yeni bir isim daha katıldı.

Dizinin yapım ekibi, üçüncü bölüm için hazırlıkları sürdürüyor ve yeni sürprizlerin yolda olduğu konuşuluyor. Kısa süre önce de kadroya yeni bir isim daha katıldı.

Beyza Gümülcine, Avukat Hande rolüyle Yeraltı evrenine giriş yaptı. Hande karakteri, Bozo’nun safında yer alacak ve onun çevresindeki planların şekillenmesinde aktif bir rol oynayacak. Beyza Gümülcine’nin dizideki performansı, izleyici tarafından şimdiden merakla bekleniyor. Hande’nin avukat kimliği, hikayeye hukuki bir boyut kazandırmakla kalmayacak, karakterler arasındaki güç mücadelelerinin de seyrini değiştirecek.

Bu haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek isterseniz 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın