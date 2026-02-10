Yeraltı Dizisine Yeni Avukat Katılıyor: Dengeler Değişecek

NOW ekranlarında yeni başlayan Yeraltı, daha ilk bölümüyle adından söz ettiren iddialı yapımlar arasına girdi. Yayınlanan ilk bölüm, güçlü hikayesi ve temposuyla reytinglerde dikkat çekici bir çıkış yaptı.

Dizinin başrolünde Deniz Can Aktaş yer alıyor ve Haydar Ali karakteriyle izleyiciyi hikayenin merkezine çekiyor. Yeraltı, suç dünyasıyla devlet arasındaki ince çizgide ilerleyen bir hikaye aktarıyor. Şimdiyse diziye avukat rolü için yeni bir isim dahil oldu.