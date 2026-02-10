Yeraltı Dizisine Yeni Avukat Katılıyor: Dengeler Değişecek
NOW ekranlarında yeni başlayan Yeraltı, daha ilk bölümüyle adından söz ettiren iddialı yapımlar arasına girdi. Yayınlanan ilk bölüm, güçlü hikayesi ve temposuyla reytinglerde dikkat çekici bir çıkış yaptı.
Dizinin başrolünde Deniz Can Aktaş yer alıyor ve Haydar Ali karakteriyle izleyiciyi hikayenin merkezine çekiyor. Yeraltı, suç dünyasıyla devlet arasındaki ince çizgide ilerleyen bir hikaye aktarıyor. Şimdiyse diziye avukat rolü için yeni bir isim dahil oldu.
Hikaye, devletle yaptığı anlaşma sonucu bilinçli şekilde cezaevine giren Haydar Ali’nin içeride kurduğu planlar üzerinden şekilleniyor.
Dizinin yapım ekibi, üçüncü bölüm için hazırlıkları sürdürüyor ve yeni sürprizlerin yolda olduğu konuşuluyor. Kısa süre önce de kadroya yeni bir isim daha katıldı.
