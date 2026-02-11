onedio
Biri Sandalye Attı, Diğeri İtti: Survivor'da Tansiyon Yükseldi, Seren Ay ve Nagihan Kavga Etti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 09:24

Survivor'da Nagihan ve Seren Ay arasında zaman zaman yükselen gerilim büyük bir kavgaya dönüştü. Yeni bölüm fragmanında Seren Ay'ın attığı sandalye Nagihan'ın koluna geldi. Geçtiğimiz sezonlarda kolundan sakatlanan Nagihan duruma sinirlenince Seren Ay'ın üstüne yürüdü. Gerilim fragmana damga vurdu!

Survivor'da sezonun en ciddi tartışmalarından biri yaşandı.

Yeni bölüm fragmanında sinirlenen Seren Ay'ın sandalye fırlattığı ve sandalyenin Nagihan'ın koluna geldiği görüldü. Geçtiğimiz sezonlarda kolundan sakatlanan Nagihan, koluna sandalye gelmesine sinirleninde Seren Ay'ın üstüne yürüdü.

Seren Ay'ı defalarca iten Nagihan, "Neyi abartıyorum, kolumu parçaladın" dedi.

Nagihan'ın üstüne yürümesi ve kendisini itmesinin ardından Seren Ay sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Seren Ay isyan etti. Ada konseyinde konuşulan konuda Seren Ay, 'Sen iflah olmazsın Nagihan. Sen *** Senin yerin Bakırköy.' dedi. Daha sonra Acun Ilıcalı, 'Bu konsey zor geçecek belli. Seren Ay, hiç abartısız söylüyorum. Saygı gösteriyorum diyerek, hayatımda ilk kez gördüğüm, en saygısız cümleleri söyleyen insanlardan birisin.' dedi. 'Seni altını çizerek uyarıyorum.' diyen Acun Ilıcalı, 'Bizim için doktor kutsal' diyerek Nagihan'ın bileğinin gittiğine dair iddiaları röntgen raporuyla açıkladı.

Survivor yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
