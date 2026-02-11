Biri Sandalye Attı, Diğeri İtti: Survivor'da Tansiyon Yükseldi, Seren Ay ve Nagihan Kavga Etti!
Survivor'da Nagihan ve Seren Ay arasında zaman zaman yükselen gerilim büyük bir kavgaya dönüştü. Yeni bölüm fragmanında Seren Ay'ın attığı sandalye Nagihan'ın koluna geldi. Geçtiğimiz sezonlarda kolundan sakatlanan Nagihan duruma sinirlenince Seren Ay'ın üstüne yürüdü. Gerilim fragmana damga vurdu!
Survivor'da sezonun en ciddi tartışmalarından biri yaşandı.
Seren Ay'ı defalarca iten Nagihan, "Neyi abartıyorum, kolumu parçaladın" dedi.
Survivor yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
