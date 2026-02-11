Biri Sandalye Attı, Diğeri İtti: Survivor'da Tansiyon Yükseldi, Seren Ay ve Nagihan Kavga Etti!

Nagihan'ın üstüne yürümesi ve kendisini itmesinin ardından Seren Ay sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Seren Ay isyan etti. Ada konseyinde konuşulan konuda Seren Ay, 'Sen iflah olmazsın Nagihan. Sen *** Senin yerin Bakırköy.' dedi. Daha sonra Acun Ilıcalı, 'Bu konsey zor geçecek belli. Seren Ay, hiç abartısız söylüyorum. Saygı gösteriyorum diyerek, hayatımda ilk kez gördüğüm, en saygısız cümleleri söyleyen insanlardan birisin.' dedi. 'Seni altını çizerek uyarıyorum.' diyen Acun Ilıcalı, 'Bizim için doktor kutsal' diyerek Nagihan'ın bileğinin gittiğine dair iddiaları röntgen raporuyla açıkladı.