Zirveyi Korudu Ama 2 Puan Düştü: 10 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu
10 Şubat Salı reyting sonuçları belli oldu.
Sezon başında salı günü yayınlanan beş diziden beşi de zirveyi göremiyordu. Gün değiştirenler, final yapanlar, yeni başlayanlar olmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi zirvede yerini aldı. Kıskanmak ise bir kategoride ikinci olmayı başardı.
A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın reyting sonuçları ne oldu?
10 Şubat Salı reyting sonuçlarına bu hafta da A.B.İ. dizisi damga vurdu.
Kıskanmak, AB'de ikinci sırada yer almayı başardı. Aynı kategoride Mehmed Fetihler Sultanı ise üçüncü oldu.
