Zirveyi Korudu Ama 2 Puan Düştü: 10 Şubat Salı Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 12:32

10 Şubat Salı reyting sonuçları belli oldu.

Sezon başında salı günü yayınlanan beş diziden beşi de zirveyi göremiyordu. Gün değiştirenler, final yapanlar, yeni başlayanlar olmasının ardından Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi zirvede yerini aldı. Kıskanmak ise bir kategoride ikinci olmayı başardı.

A.B.İ., Kıskanmak ve Mehmed Fetihler Sultanı'nın reyting sonuçları ne oldu?

10 Şubat Salı reyting sonuçlarına bu hafta da A.B.İ. dizisi damga vurdu.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı A.B.İ. dizisi ilk bölüm açılışını neredeyse 10 reyting alarak büyük başarıyla yapmıştı. Reytinglerini ilk iki bölüm yükseltse de dün akşam düşüşe geçti. Zirvede yer almasına rağmen A.B.İ. dizisi üç kategoride de düşüş yaşadı.

Kıskanmak, AB'de ikinci sırada yer almayı başardı. Aynı kategoride Mehmed Fetihler Sultanı ise üçüncü oldu.

10 Şubat TOTAL reyting sonuçları

1. A.B.İ. (Rtg:9.14)

5.Kıskanmak (Rtg: 4.59)

6.Mehmed: Fetihler Sultanı (Rtg: 4.36)

10 Şubat AB reyting sonuçları

1. A.B.İ. (Rtg: 5.99)

2. Kıskanmak (Rtg: 4.83)

3. Mehmed: Fetihler Sultanı (Rtg: 4.23)

10 Şubat ABC1 reyting sonuçları

1. A.B.İ. (Rtg:8.54)

3. Mehmed: Fetihler Sultanı (Rtg: 5.08)

6. Kıskanmak (Rtg: 4.76)

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
