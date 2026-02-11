onedio
Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel'deki Ölümle İlgili Sözleri Vefatının Ardından Gündem Oldu

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 14:25

Dün akşam geçirdiği kalp krizinin ardından ani vefatıyla herkesi yasa boğan 45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'la ilgili paylaşımlar sürüyor. Ünlü oyuncunun yıllar önce Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakterinin ölümle ilgili söylediği sözler, Arslan'ın ani vefatının ardından gündem oldu.

Ani vefatıyla tüm sevenlerini üzen Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.

Emel Çölgeçen'le partner olan Arslan, Sefer karakterini o kadar sevdirmişti ki yıllar sonra bile konuşulmaya devam ediyor. Partneri Emel Çölgeçen, Kanbolat Görkem Arslan'ın vefatının ardından duygusal bir veda metni yayınlamayı ihmal etmemişti.

Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakterinin ölümle ilgili sözleri gündem oldu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
