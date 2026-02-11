Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel'deki Ölümle İlgili Sözleri Vefatının Ardından Gündem Oldu
Dün akşam geçirdiği kalp krizinin ardından ani vefatıyla herkesi yasa boğan 45 yaşındaki oyuncu Kanbolat Görkem Arslan'la ilgili paylaşımlar sürüyor. Ünlü oyuncunun yıllar önce Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakterinin ölümle ilgili söylediği sözler, Arslan'ın ani vefatının ardından gündem oldu.
Ani vefatıyla tüm sevenlerini üzen Kanbolat Görkem Arslan, Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakteriyle gönüllerde taht kurmuştu.
Kanbolat Görkem Arslan'ın Poyraz Karayel'de canlandırdığı Sefer karakterinin ölümle ilgili sözleri gündem oldu.
