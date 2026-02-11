Devrim Özkan'ın Beğenisi Yeraltı Dizisindeki Partner Krizi İddialarını Güçlendirdi!
NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Yeraltı dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi görmüştü. Dün gece, dizinin başrolleri arasında bir kriz yaşandığı iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş'la olan fotoğrafını silmesinin ardından Sümeyye Aydoğan, Aktaş'la bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu olayların ardından Özkan'ın beğendiği gönderi iddiaları güçlendirdi.
Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan bu fotoğrafı profilinden kaldırdı.
Bir süre sonra, Devrim Özkan'ın Instagram hesabından yaptığı beğeni dikkat çekti.
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
