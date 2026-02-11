onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Devrim Özkan'ın Beğenisi Yeraltı Dizisindeki Partner Krizi İddialarını Güçlendirdi!

Devrim Özkan'ın Beğenisi Yeraltı Dizisindeki Partner Krizi İddialarını Güçlendirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.02.2026 - 16:44

NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Yeraltı dizisi ilk bölümüyle büyük ilgi görmüştü. Dün gece, dizinin başrolleri arasında bir kriz yaşandığı iddia edilmişti. Devrim Özkan'ın Deniz Can Aktaş'la olan fotoğrafını silmesinin ardından Sümeyye Aydoğan, Aktaş'la bir fotoğraf paylaşmıştı. Bu olayların ardından Özkan'ın beğendiği gönderi iddiaları güçlendirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan bu fotoğrafı profilinden kaldırdı.

Devrim Özkan, partneri Deniz Can Aktaş'la olan bu fotoğrafı profilinden kaldırdı.

Sosyal medyada Devrim Özkan ve Sümeyye Aydoğan arasında başrol krizi yaşandığı, Deniz Can Aktaş'ın Sümeyye Aydoğan desteğinin ardından Özkan'ın bu tepkiyi verdiği iddia edilmişti. Ancak iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Detaylar:

Bir süre sonra, Devrim Özkan'ın Instagram hesabından yaptığı beğeni dikkat çekti.

Bir süre sonra, Devrim Özkan'ın Instagram hesabından yaptığı beğeni dikkat çekti.

Devrim Özkan, 'Lüks; giydiğin veya yediğin şeyler değildir. Gerçek lüks, tahammül etmek istemediğin şeyleri reddetme gücüdür.' yazan metni beğendi. Bu durum senaryoda bir değişikliğe yol açacak mı henüz bilinmiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın