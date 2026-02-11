Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümünde En Çok Reyting Alan Sahneyi Açıkladı
Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine mükemmel reyting sonuçları aldı. Reyting uzmanı, X hesabında Uzak Şehir'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahneyi açıkladı.
Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü yine zirvede yer aldı.
Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in yeni bölümündeki o sahnenin 10 dakikada 1 puan artırdığını duyurdu.
