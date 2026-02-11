onedio
Reyting Uzmanı, Uzak Şehir'in Yeni Bölümünde En Çok Reyting Alan Sahneyi Açıkladı

11.02.2026 - 20:41

Kanal D'nin fenomen aşiret dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümü yine mükemmel reyting sonuçları aldı. Reyting uzmanı, X hesabında Uzak Şehir'in yeni bölümünde en çok reyting alan sahneyi açıkladı.

Reyting rekortmeni Uzak Şehir'in yeni bölümü yine zirvede yer aldı.

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerde yer aldığı Uzak Şehir'de heyecan bir türlü sona ermiyor. Yeni bölümüyle reyting sıralamasındaki yerini koruyan Uzak Şehir liderliği elden bırakmazken reyting uzmanı Uzak Şehir'in en çok reyting alan sahnesini açıkladı.

Reyting uzmanı, Uzak Şehir'in yeni bölümündeki o sahnenin 10 dakikada 1 puan artırdığını duyurdu.

Reyting uzmanı X'teki paylaşımında 'Anlık en yüksek akşam yemeğinde Cihan Deniz'in zaten annemle babam küs dediği sahne ama son sahne geç saate rağmen kendi içinde 10 dakikada +1 puan artıp fragman reytingini de o ölçüde yükseltmiş. Geç saatte böyle bir artışı nadiren görürüz. Final sahnesi çalışmış.' yazdı.

