Survivor'da Gönüllülerin Barakası Yıkılınca Beyza Ağaçta Yaşama Kararı Aldı

Survivor'da Gönüllülerin Barakası Yıkılınca Beyza Ağaçta Yaşama Kararı Aldı

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.02.2026 - 22:27

Survivor 2026'da şartlar gitgide zorlaşıyor. Yeni bölümde gönüllüler takımı kaybettikleri kritik oyunun ardından barakalarını kaybetti. Yapım ekibi barakaları dakikalar içinde yıkarken yarışmacılardan Beyza eşyalarını alarak bir ağaca tırmandı ve burada yaşama kararı aldı.

Survivor 2026'da yarışmacılar oyun kazanamayınca ellerindeki imkanları da kaybetmeye başladı.

Survivor'ın yeni bölümünde son derece kritik bir oyun oynandı. Gönüllüler takımı kaybeden taraf olurken ceza olarak adadaki barakaları yıkıldı. Oyunların hemen ardından adaya gelen yapım ekibi barakaları dakikalar içinde yerle bir etti. Yarışmacılar ne yapacaklarını bilemez hale gelirken Beyza, eşyalarını toplayarak bir ağaca tırmandı. Ağaçta yaşama kararı aldığını açıklayan Beyza yemeğini de burada yedi.

Beyza'nın Survivor'daki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

