Yerli Dizi Sektörü Krizde, Bölümlerin Saatlik Maliyeti 240 Bin Dolar!

Esra Demirci
12.02.2026 - 10:13

Yerli diziler tüm dünyada yoğun ilgi görüyor. Fakat her geçen gün artan maliyetlerin reklam gelirleriyle karşılanması gitgide zorlaştı. Financial Times, Veliaht dizisinden bir fotoğrafla 'yüksek enflasyon' karşısında Türk dizilerinin girdiği büyük çıkmazı haber yaptı.

Financial Times, Türkiye'deki dizi sektörünün yüksek enflasyon karşısında yaşadığı zorlukları yazdı.

Financial Times’ın haberine göre Türk dizileri artık yaklaşık 170 ülkede ekranlara ulaşıyor ve sektör, Türkiye’nin hizmet ihracatında stratejik bir konuma yerleşmiş durumda.

Ancak işin ekonomik tarafı giderek zorlaşıyor. Yayınlanan raporda yapım maliyetlerinin saatlik 240 bin dolar eşiğini aşmış durumda olduğu belirtilirken bu tabloyla gelirini büyük ölçüde döviz üzerinden elde eden yapımcılar için maliyet-kazanç dengesinin ciddi biçimde sarsıldığı açıklandı.

Artan giderler nedeniyle bazı yabancı alıcıların yeni projeleri beklemeye aldığı, bazılarının ise Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı verdiği ifade ediliyor.

Reklam gelirleri yerli dizi maliyetlerini karşılamıyor.

Türkiye’de enflasyon, 2022’nin sonunda yüzde 85’e kadar tırmandıktan sonra gerilese de hâlâ yaklaşık yüzde 30 bandında seyrediyor. Buna ek olarak reel kurdaki değerlenme, dolar ve euro cinsinden üretim giderlerini yukarı çekerek yapımcıların mali baskısını daha da artırdı.

Reklam pastasındaki gelirin önemli bir kısmının enflasyon karşısında değer kaybettiği, hatta bazı projelerde bölüm başı maliyetlerin yarısını bile karşılayamadığı belirtiliyor. Bu tablo, sektörde yeni dizi sayısının azalmasına ve yapımcıların daha temkinli, riski düşük formatlara yönelmesine neden oldu.

Maliyet baskısı giderek artmasına rağmen sektör geri adım atmıyor. Rusya gibi yükselen pazarlara yönelme hamleleri ve Suudi Arabistan merkezli ortak yapım girişimleriyle uluslararası iş birliklerini genişleterek gelir kaynaklarını çeşitlendirmeye çalışıyor.

Esra Demirci
