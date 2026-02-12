Yerli Dizi Sektörü Krizde, Bölümlerin Saatlik Maliyeti 240 Bin Dolar!

Financial Times’ın haberine göre Türk dizileri artık yaklaşık 170 ülkede ekranlara ulaşıyor ve sektör, Türkiye’nin hizmet ihracatında stratejik bir konuma yerleşmiş durumda.

Ancak işin ekonomik tarafı giderek zorlaşıyor. Yayınlanan raporda yapım maliyetlerinin saatlik 240 bin dolar eşiğini aşmış durumda olduğu belirtilirken bu tabloyla gelirini büyük ölçüde döviz üzerinden elde eden yapımcılar için maliyet-kazanç dengesinin ciddi biçimde sarsıldığı açıklandı.

Artan giderler nedeniyle bazı yabancı alıcıların yeni projeleri beklemeye aldığı, bazılarının ise Türkiye pazarından tamamen çekilme kararı verdiği ifade ediliyor.