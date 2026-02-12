onedio
Survivor'da Bayhan'ın Kafasına Halka Geçiren Engincan'ın Diskalifiye Olduğu İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2026 - 16:21

Survivor'da sezonun nabzı giderek yükselirken son günlerde tartışmalar da arttı. Dün yayınlanan bölümde Bayhan'ın başına halka geçiren Engincan izleyiciden de tepki çekmişti. Engincan'ın Survivor'dan diskalifiye edildiği iddialar arasında yer aldı.

Survivor'da son günlerde yarışmacılar arasındaki tartışmalar arttı.

Açlık ve özlem artınca yarışmacıların birbirlerine olan sabırları azaldı. Tartışmaların artmasıyla Acun Ilıcalı yarışmacılara ciddi uyarılarda bulundu. İlk olarak Seren Ay ve Nagihan arasında başlayan gerginlik büyük bir krize yol açmıştı.

Acun Ilıcalı'dan uyarı alan Engincan'ın diskalifiye olduğu iddia edildi?

'Engincan diskalifiye mi edildi?' sorusu merak edilirken henüz konuya dair açıklama yapılmadı. Engincan'ın diskalifiye edildiği iddiası kısa zamanda netlik kazanacak.

Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum.
