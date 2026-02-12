onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'den Sevdiğim Sensin'e Dair İlk Kez Açıklamada Bulundular!

Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'den Sevdiğim Sensin'e Dair İlk Kez Açıklamada Bulundular!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
12.02.2026 - 15:52

Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı yeni dizi “Sevdiğim Sensin” bu akşam saat 20:00’da STAR’da başlıyor. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Sevdiğim Sensin, daha yayın hayatına başlamadan konusuyla ilgi çekmeyi başardı. Dizinin başrol oyuncuları, Sevdiğim Sensin hakkında açıklamada bulundular.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbullu Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle (Helin Kandemir) ile İstanbul’a uzanan hikayesini konu alan Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor!

İstanbullu Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle (Helin Kandemir) ile İstanbul’a uzanan hikayesini konu alan Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor!

Star TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizi, konusuyla merak uyandırmayı başardı. Şimdiden bir hayran kitlesi elde etmeyi başaran dizinin ilk bölümü bu akşam 20.00'de Star TV'de yayınlanacak.

Coşkun Irmak tarafından hikayesi kaleme alınan dizinin, senaryosu Yeşim Aslan’a ait. Yönetmenliğini ise Gökçen Usta üstleniyor. Sevdiğim Sensin’in kadrosunda Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın yanı sıra Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Gökhan Soylu, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven, Bensu Uğur gibi başarılı isimler rol alıyor.

Dizinin başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Dizinin başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Köylü kızı Dicle karakterini canlandıran Helin Kandemir diziyle ilgili şunları söyledi; “Çok duygusal, dokunsal , empatisi çok yüksek bir hikayemiz var. Birbirinden apayrı dünyalarda büyümüş ,yaşamış iki tane genç insanın aslında büyülü bir tesadüfle birbirine temas etmesini konu alıyoruz. Senaryonun bizi tuttuğu yerler, beni hem bir kadın olarak hem bir oyuncu olarak çok hiddetle etkiledi.Onunla beraber çok yürüdüğüm oldu.Çok güzel, çok sıcak, çok gerçek, çok yaralı bir teması işleyeceğiz.

Dizide köklü ve varlıklı Aldur ailesinin veliahtı olan Erkan’a hayat veren Aytaç Şaşmaz ise Sevdiğim Sensin'le ilgili şu açıklamalarda bulundu:

Dizide köklü ve varlıklı Aldur ailesinin veliahtı olan Erkan’a hayat veren Aytaç Şaşmaz ise Sevdiğim Sensin'le ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Senaryoyu ilk okuduğumda çok keyif aldım. Erkan ve Dicle karakterlerini çok sevdim.Onların tanıştıktan sonraki süreçte beraber inşa ettikleri dünya hepimizin özlediği, gördüğünde de kocaman tebessüm edeceği ufak nüanslar, hayattan esintiler taşıyor.O yüzden okurken de şu anda diziyi çekerken de sonrasında da çok keyifliyim.”

Sevdiğim Sensin'in ilk bölümünde neler izleyeceğiz?

Sevdiğim Sensin'in ilk bölümünde neler izleyeceğiz?

Bir dağ kulübesinde doğup büyüyen Dicle, abilerinin acımasız baskısı yüzünden tutsak gibi hayat sürerken, bölgede yaşanan deprem nedeniyle yolu İstanbul’daki konforlu hayatını geride bırakıp vicdan borcuyla askerlik yapan Erkan’la kesişiyor. Dicle ve Erkan’ın yolu dökülen kanla bağlanır ve Erkan Dicle’yi töre cinayetinden korumak için onunla evlenmek zorunda kalır. Evliliği saf kalbiyle gerçek sanan Dicle'ye karşılık Erkan, asker dönüşünde ailesinin planladığı başka bir evlilikle karşılaşıyor. Erkan'ın hayatını kurtarmak için evlendiği Dicle, İstanbul'daki hayatına nasıl alışacak? Erkan, bu zoraki evliliği ailesine nasıl açıklayacak?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın