Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'den Sevdiğim Sensin'e Dair İlk Kez Açıklamada Bulundular!

Köylü kızı Dicle karakterini canlandıran Helin Kandemir diziyle ilgili şunları söyledi; “Çok duygusal, dokunsal , empatisi çok yüksek bir hikayemiz var. Birbirinden apayrı dünyalarda büyümüş ,yaşamış iki tane genç insanın aslında büyülü bir tesadüfle birbirine temas etmesini konu alıyoruz. Senaryonun bizi tuttuğu yerler, beni hem bir kadın olarak hem bir oyuncu olarak çok hiddetle etkiledi.Onunla beraber çok yürüdüğüm oldu.Çok güzel, çok sıcak, çok gerçek, çok yaralı bir teması işleyeceğiz.