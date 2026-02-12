Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'den Sevdiğim Sensin'e Dair İlk Kez Açıklamada Bulundular!
Başrollerini Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir’in paylaştığı yeni dizi “Sevdiğim Sensin” bu akşam saat 20:00’da STAR’da başlıyor. Sezonun iddialı yapımları arasında gösterilen Sevdiğim Sensin, daha yayın hayatına başlamadan konusuyla ilgi çekmeyi başardı. Dizinin başrol oyuncuları, Sevdiğim Sensin hakkında açıklamada bulundular.
İstanbullu Erkan’ın (Aytaç Şaşmaz) askerlik görevi sırasında, acımasız ağabeylerinin elinden evlenerek kurtardığı köylü kızı Dicle (Helin Kandemir) ile İstanbul’a uzanan hikayesini konu alan Sevdiğim Sensin sonunda başlıyor!
Dizinin başrol oyuncuları Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz, diziyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Dizide köklü ve varlıklı Aldur ailesinin veliahtı olan Erkan’a hayat veren Aytaç Şaşmaz ise Sevdiğim Sensin'le ilgili şu açıklamalarda bulundu:
Sevdiğim Sensin'in ilk bölümünde neler izleyeceğiz?
